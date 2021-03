5 điều phải tuyệt đối phải tránh khi giảm cân

Các thống kê được thu thập từ nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy có đến 30% người áp dụng các phương pháp ăn kiêng bỏ cuộc nửa chừng. Chỉ có khoảng 15% người ăn kiêng giảm được từ 8 kg trở lên trong 3 năm. Đây thực sự là con số khiêm tốn và cho thấy giảm cân là thử thách thực sự với nhiều người.

Để giảm cân hiệu quả, mọi người cần tuyệt đối tránh những thói quen sau:

Đừng tăng cường độ tập quá nhanh

Tập luyện thể dục là điều không thể thiếu khi giảm cân. Tuy nhiên, điều mọi người cần lưu ý là không nên tăng cường độ tập lên quá nhanh, theo Eat This, Not That!.

Dù là tập gym, chạy bộ hay chơi bất kỳ môn thể thao nào, tăng cường độ tập luyện lên quá nhanh sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương. Khi đó, quá trình cân sẽ bị gián đoạn.

Hạn chế tối đa uống nước ngọt

Không chỉ nước ngọt có gas mà các loại nước ép trái cây, nước tăng lực, trà có đường đều chứa nhiều calo. Uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến hiệu quả giảm cân.

Thậm chí, khi chúng ta không đốt hết lượng calo nạp vào thì sẽ gây tích tụ mỡ thừa và tăng cân.

Để đảm bảo giảm cân hiệu quả, mọi người cần tránh xa không chỉ nước ngọt có gas mà còn nước ép trái cây, nước tăng lực, trà có đường vì chúng chứa nhiều calo Ảnh: Shuttertock

Đừng lệ thuộc vào thực phẩm bổ sung

Tại Mỹ, người dân chi hàng tỉ USD mỗi năm để mua các loại thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, một nghiên cứu công bố trên chuyên san JAMA cho rằng nhiều thực phẩm bổ sung không mang lại lợi ích gì đáng kể.

Không những vậy, nhiều người dùng thực phẩm bổ sung lại có ý thức giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống, tập luyện thể thao. Do đó, họ vẫn khỏe mạnh dù không dùng thực phẩm bổ sung.

Vì vậy, trừ phi cơ thể bị thiếu hụt dinh dưỡng và được bác sĩ yêu cầu dùng, còn lại mọi người không nhất thiết phải dùng thực phẩm bổ sung. Chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung những chất cần thiết bằng thực phẩm tự nhiên.

Giảm cân bằng cách ăn kiêng có thể khiến nhiều người lo ngại mình thiếu chất. Trong những trường hợp này, họ không cần dùng nhiều thực phẩm bổ sung mà tập trung vào chế độ ăn lành mạnh với nhiều chất xơ, món ăn giàu protein và chất béo lạnh mạnh, theo Eat This, Not That!

Không bao giờ ăn khi không cảm thấy đói

Khi chúng ta nhìn thấy thức ăn hấp dẫn, chúng ta có nhiều khả năng sẽ ăn chúng hơn, ngay cả khi lúc đó không đói. Một nghiên cứu ở Đại học Oxford (Anh) gọi hiện tượng đó “đói thị giác”.

Hiện tượng này có thể kích thích cảm giác muốn ăn và hậu quả là gây tăng cân. Do đó, khi bạn đang ăn kiêng, dù nhìn thấy thực phẩm có bắt mắt thì cũng phải tránh xa.