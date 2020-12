5 món ăn sáng vừa tốt vừa giúp giảm cảm giác thèm ăn cả ngày

Các chất dinh dưỡng như protein, chất béo lành mạnh, carbohydrate và chất xơ vào bữa sáng, bạn sẽ không cảm thấy đói ngay sau đó.

Tuy nhiên, điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng rất khó để tìm ra món gì cho bữa sáng.

Để xác định bữa sáng lành mạnh tốt nhất để ngăn chặn cảm giác thèm ăn , Eat This, Not That! đã nói chuyện với Maggie Michalczyk, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập Once Upon A Pumpkin, và tác giả sách dạy nấu ăn gần đây, để biết được những món ăn sáng tốt nhất nên ăn vào buổi sáng nhằm giúp bạn cảm thấy no trong nhiều giờ sau đó.

Dưới đây là các món ăn sáng và bữa ăn mà cô Maggie Michalczyk đề xuất.

1. Trứng

Cô Michalczyk nói: “Trứng là một nguồn cung cấp protein dồi dào giúp cung cấp năng lượng cho buổi sáng của bạn và giúp bạn không cần ăn vặt nhiều vào giữa buổi sáng nhờ hàm lượng protein của chúng. Một quả trứng lớn chứa 7 gram protein chất lượng cao. Chất lượng cao có nghĩa là nó được cơ thể chúng ta sử dụng thực sự hiệu quả. Ngoài ra, trứng còn chứa các vitamin và khoáng chất quan trọng khác, hầu hết được tìm thấy trong lòng đỏ, vì vậy đừng bỏ qua nó!".

2. Quả óc chó (ăn với sữa chua, sinh tố hoặc yến mạch)

Theo cô Michalczyk, quả óc chó chứa một hỗn hợp có lợi giữa protein thực vật và chất béo tốt, bao gồm cả chất béo không bão hòa đa như omega-3 giúp no lâu và hài lòng. Hãy thử thêm một ít quả óc chó lên trên sữa chua, bột yến mạch hoặc sinh tố.

3. Bột yến mạch

Cô Michalczyk nói: “ Yến mạch là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, đặc biệt là chất xơ hòa tan được gọi là beta-glucan, có liên quan đến việc tăng cảm giác no và các lợi ích khác như giảm mức LDL và tổng mức cholesterol. Tuyệt vời cho bữa sáng vì bạn có thể chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau - nóng hoặc lạnh". 4. Sữa chua Hy Lạp Theo cô Michalczyk, sữa chua Hy Lạp là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời và các chế phẩm sinh học mà chúng tôi biết là có lợi cho sức khỏe đường ruột và hơn thế nữa. Sữa chua Hy Lạp ăn với dâu Ảnh: Shutterstock Không phải tất cả các loại sữa chua đều giống nhau và một số loại chứa nhiều đường như một món tráng miệng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đang đọc nhãn và chọn loại ít đường với danh sách thành phần đơn giản cho bữa sáng sẽ giúp bạn no lâu hơn. Michalczyk khuyên bạn nên tìm sữa chua Hy Lạp hoặc Iceland ít đường khi chọn mua. 5. Bánh mì nướng bơ

“Không chỉ là một sự kết hợp ngon miệng, bánh mì nướng bơ còn là một lựa chọn bữa sáng tuyệt vời vì nó giúp bạn no lâu hơn và ngăn cảm giác thèm ăn nhờ chất béo lành mạnh và chất xơ trong chúng”, cô Michalczyk nói.

Theo cô Michalczyk, trái bơ chứa chất béo không bão hòa đơn có lợi, cùng với chất xơ (cả hai sẽ giúp bạn no lâu hơn) và gần 20 loại vitamin và khoáng chất là món ăn bữa sáng tuyệt vời cho bạn, theo Eat This, Not That!