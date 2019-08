Ăn kiêng hay tập thể dục, cái nào giảm cân tốt hơn?

Bạn đã nghe nói nhiều rằng chế độ ăn uống và tập thể dục là chìa khóa để có cân nặng khỏe mạnh. Nhưng thật ta, chỉ một việc có vai trò quyết định trong việc giảm cân.

Nếu bạn muốn giảm cân, hãy tập trung vào chế độ ăn kiêng là chiến thuật tốt nhất.

Đó cũng là một trong những điều các bác sĩ muốn bạn biết về việc giảm cân, theo Reader’s Digest.

Chế độ ăn uống đóng vai trò lớn hơn trong việc giảm cân

Mặc dù việc đốt cháy chất béo và calo tại phòng tập thể dục luôn được nhắc đến, nhưng những người thay đổi chế độ ăn kiêng lại giảm cân nhiều hơn những người tăng cường hoạt động thể chất, theo báo cáo trên tạp chí Systematic Reviews.

Thực tế, một nghiên cứu khác cho thấy, trong hơn ba năm, những người hoạt động thể chất 30 phút trở lên mỗi ngày, thực sự có tỷ lệ tăng cân cao hơn so với những người tập thể dục ít hơn. Vậy tại sao việc tập thể dục không phải là công cụ giảm cân thần kỳ mà chúng ta vẫn tin tưởng?

Về cơ bản, cách dễ nhất để tránh lượng calo đầu tiên là cố gắng đốt cháy chúng, theo chuyên gia dinh dưỡng Marjorie Nolan Cohn, từ Viện Dinh dưỡng và Ẩm thực Philadelphia, Mỹ.

Đốt cháy 100 calo chuyện nhỏ, nhưng để đốt được 1.200 calo từ một chiếc burger và khoai tây chiên thì phải mất nhiều giờ tập luyện. Bạn không thể tập thể dục vào cuối tuần để đốt cháy năng lượng từ chế độ ăn uống vô tội vạ của mình, chuyên gia Nolan Cohn nói.

Không thể tập luyện mà vẫn ăn uống vô độ

Nếu bạn không chú ý đến khẩu phần, bạn có thể ăn nhiều hơn sau khi bắt đầu một chương trình tập luyện mới, chuyên gia Nolan Cohn nói.

Sự thèm ăn không chỉ tăng lên một cách tự nhiên do việc đốt cháy năng lượng, mà bạn còn có thể chùn bước trong các lựa chọn thực phẩm lành mạnh. Nolan Cohn cho biết, mọi người thường có tư tưởng phải ăn thứ gì đó để bù đắp cho việc tập luyện của mình.

Nửa giờ trên máy chạy bộ có thể tiêu hao 300 calo, nhưng chỉ một lát bánh có thể phủ nhận hoàn toàn nỗ lực đó và hơn thế nữa.

Tỷ lệ năng lượng/calo này là một phần lý do tại sao bạn có thể làm phẳng bụng mà không cần thực hiện một động tác gập bụng nào.

Bạn có thể đã nghe nói rằng cơ bắp nặng hơn mỡ. Điều đó đúng, nhưng không có nghĩa là tăng cân là chỉ tăng cơ bắp. Nolan Cohn cho biết, phần cơ bắp tăng lên chỉ là vài kg, không phải 10 hay 15 kg.

Vì vậy, không có lý do gì để cân nặng của bạn vẫn tăng lên nhiều một khi bạn đã tập luyện. Nếu bạn tập thể dục mà không có kết quả, lý do chính là nằm ở chế độ ăn uống của bạn. Do đó, chính chế độ ăn mới là nhân tố quyết định việc giảm cân.

Tuy nhiên, kết hợp cả chế độ ăn uống và tập luyện là cách hiệu quả nhất.

Đừng từ bỏ việc tập luyện

Một đánh giá có hệ thống các nghiên cứu cho thấy rằng kết hợp chế độ ăn kiêng với tập luyện thậm chí còn thành công hơn trong việc giảm cân so với chế độ ăn kiêng hoặc tập thể dục riêng rẽ.

Nghiên cứu cho thấy tập trung vào cả hai dẫn đến kết quả tốt hơn trong lâu dài hoặc giúp chúng ta duy trì những thói quen lành mạnh. Điều này giải thích tại sao những người kết hợp cả hai có nhiều khả năng duy trì giảm cân sau một năm.

Và một nghiên cứu khác cho thấy gần 40% những người kiểm soát tốt việc giảm cân, bốn năm sau vẫn duy trì tập thể dục 150 phút mỗi tuần.

Thêm vào đó, tập thể dục không chỉ đốt cháy calo và xây dựng cơ bắp. Nó cũng giúp tăng endorphin, giúp cải thiện cảm giác tích cực, tạo tâm trạng hài lòng.

Các nghiên cứu đã chứng minh mối liên quan giữa hoạt động thể chất với tất cả những lợi ích sức khỏe khác, từ sức khỏe tim mạch và chức năng hệ thống miễn dịch đến sức khỏe tâm thần và cải thiện giấc ngủ. Có đến 14 lợi ích sức khỏe tinh tế nhưng mạnh mẽ của việc tập thể dục, ngoài việc giảm cân. Danh sách này không bao giờ kết thúc, chuyên gia Nolan Cohn nói.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn thực hiện một trong hai việc, hãy tập trung vào chế độ ăn kiêng.