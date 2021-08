Ăn sáng thế nào để có bụng phẳng?

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thay vì ăn tinh bột trắng vào buổi sáng, mọi người hãy ăn các món giàu tinh bột kháng. Cách ăn này không chỉ giúp giảm cân mà còn mang nhiều lợi ích sức khỏe khác, theo Eat This, Not That!.

Tinh bột trắng khi ăn vào sẽ được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thành đường glucose . Nhưng với tinh bột kháng, chúng có thể đi qua hệ tiêu hóa mà không bị hấp thụ. Nói cách khác, tinh bột kháng có lợi ích giống như chất xơ, giúp người ăn cảm thấy nó lâu và không gây tăng cân.

Ngoài ra, tinh bột kháng lại rất tốt cho lợi khuẩn , kích thích lợi khuẩn trong ruột phát triển. “Tinh bột kháng giống như chất xơ, giúp người ăn cảm thấy no lâu và duy trì đường huyết ổn định”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Michelle Zive giải thích.

Giữ đường huyết ổn định rất quan trọng vì đường huyết tăng giảm đột ngột sẽ kích thích cảm giác thèm ăn. Hệ quả là chúng ta ăn nhiều các món có nhiều đường và tinh bột, cuối cùng gây tăng cân. Do đó, tinh bột kháng có vai trò quan trọng giúp kiểm soát cân nặng.

Một nghiên cứu trên động vật vào năm 2015 cho thấy ăn nhiều tinh bột kháng có thể giảm đến 45% mỡ thừa. Trong khi đó, một nghiên cứu vào năm 2004 phát hiện ăn tinh bột kháng có thể tác động tích cực đến quá trình trao đổi chất, cải thiện độ nhạy insulin , tăng cảm giác no và giảm tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

Thực phẩm bổ dưỡng, có nhiều tinh bột kháng cần phải kể đến trước tiên là yến mạch. Nửa chén yến mạch chứa khoảng 4 gram tinh bột kháng. Một điều mọi người cần biết khi nấu yến mạch là nhiệt độ cao không làm giảm hàm lượng tinh bột kháng trong yến mạch. Nhưng nếu để nguội sẽ giúp lượng tinh bột kháng trong loại thực phẩm bổ dưỡng này tăng lên.

Một loại thực phẩm khác cũng rất giàu tinh bột kháng chính là đậu, đặc biệt là đậu trắng, đậu lăng và đậu đen. Ngoài ra, chuối vừa chín tới, còn hơi xanh cũng chứa hàm lượng tinh bột kháng cao. Nếu để chuối chín mềm, lượng tinh bột kháng này sẽ chuyển thành tinh bột chứa nhiều đường. Vì vậy, muốn tận dụng lợi ích của tinh bột kháng, hãy ăn chuối vừa chín tới, theo Eat This, Not That!.