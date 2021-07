Cần bổ sung những chất nào để tăng tốc giảm cân?

Các nghiên cứu cho thấy một số chất bổ sung có thể giúp hỗ trợ giảm cân . Bên cạnh chế độ ăn lành mạnh, mọi người hoàn toàn có thể dùng thêm những chất bổ sung sau:

Probiotic

Probiotic là lợi khuẩn có trong ruột. Chúng không những hỗ trợ đường tiêu hóa khỏe mạnh mà còn đóng vai trò quan trọng với việc tăng cân, giảm cân. Lý do chính là probiotic tác động đến cảm giác thèm ăn của chúng ta, theo Eat This, Not That!.

Vi khuẩn có lợi và có hại trong ruột bị mất cân bằng sẽ kích thích cơ thể tiết ra hoóc môn thèm ăn, khiến chúng ta ăn nhiều hơn, dẫn đến tăng cân hoặc khó giảm cân. Do đó, để cân bằng vi khuẩn đường ruột, cách tốt là bổ sung probiotic.

Tuy nhiên, cũng như mọi loại thực phẩm bổ sung khác, nếu muốn dùng thường xuyên thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Beta-glucan

Beta-glucan là một chất xơ hòa tan. Khi đi vào cơ thể, beta-glucan sẽ tạo cảm giác no lâu, nhờ đó giúp chúng ta giảm được lượng calo nạp vào.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy beta-glucan còn có tác dụng kiểm soát đường huyết , nồng độ lipid trong máu và huyết áp. Mọi người có thể bổ sung beta-glucan bằng thực phẩm bổ sung hoặc trong các món ăn có nguồn gốc tự nhiên như yến mạch, hạt lúa mạch, nấm và tảo.

Nghệ

Nghệ được coi là “siêu thực phẩm” vì những lợi ích của nó với những người bị bệnh tiểu đường, có tác dụng hỗ trợ giảm cân, kháng viêm. Lợi ích này của nghệ có được là nhờ hợp chất curcumin. Mọi người có thể dùng nghệ tự nhiên hoặc đã được chế biến thành dạng viên, dạng bột.

Trà xanh

Các bằng chứng khoa học cho thấy các hợp chất trong trà xanh có tác dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt. Một trong những cách mà trà xanh giúp hỗ trợ giảm cân là hạn chế hoạt động của một số enzyme đường ruột. Nhờ vậy, ruột sẽ giảm tỷ lệ hấp thụ chất béo và đường, từ đó giảm lượng calo hấp thụ, theo Eat This, Not That!