Cần đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày để tránh tăng cân?

Những người quyết tâm giảm cân thì cần tập trung vào ăn kiêng và đến phòng gym thường xuyên. Ăn uống lành mạnh và tập luyện thể thao là 2 điều cốt lõi để giảm cân, theo Eat This, Not That.

Nhưng nếu bạn muốn duy trì cân nặng ở mức ổn định, tránh tình trạng vòng eo tăng thêm mỡ thừa thì mọi thứ có thể sẽ dễ dàng hơn. Đi bộ thường xuyên là cách làm dễ và không cần quá nhiều cố gắng.

Nhiều người thường nghĩ rằng đi bộ 10.000 bước/ngày là con số lý tưởng. Tuy nhiên, con số thật có thể sẽ lớn hơn.

Một nghiên cứu công bố năm 2017 trên chuyên san The International Journal of Obesity phát hiện để cơ thể thực sự khỏe mạnh, một người có thể đi bộ đến 15.000 bước/ngày.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Warwick (Anh) thực hiện. Họ đã so sánh lối sống của những nhân viên văn phòng ít vận động với nhân viên giao thư của bưu điện.

Các nhân viên giao thư phải đi bộ ít nhất 15.000 bước/ngày. Số bước đi này tương đương 11 km hoặc 3 giờ đi bộ với tốc độ bình thường. Nếu đi bộ với tốc độ nhanh thì chỉ mất 2 giờ.

Các phân tích cho thấy nhân viên giao thư có chỉ số khối cơ thể (BMI), số đo vòng bụng và trao đổi chất đều ở mức khỏe mạnh. Họ cũng không có nguy cơ cao mắc bệnh tim, theo Eat This, Not That.

Trong khi đó, những nhân viên văn phòng ngồi suốt ngày làm việc, khoảng thời gian này tương đương 15 giờ, có chỉ số BMI cao hơn, vòng eo lớn hơn, nồng độ đường huyết và cholesterol đều cao hơn. Nhóm này được xác định là có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy kết quả tích cực với những người phải ngồi nhiều. Hầu như bất kỳ nỗ lực đi bộ nào cũng giúp giảm nguy cơ tăng cân, nguy cơ tích tụ mỡ bụng và giảm rủi ro bệnh tim

Để ngăn vòng eo tăng thêm, các chuyên gia khuyến cáo hãy tranh thủ đi bộ bất kỳ khi nào có thể. Bạn có thể đi bộ 20 phút/lần vào 3 thời điểm là trước giờ làm, sau giờ làm và lúc nghỉ trưa. Đây cũng là khoảng thời gian bạn có cơ hội để hít thở không khí trong lành, vốn rất tốt cho tinh thần.

Trong giờ làm việc, cứ sau 30 phút thì tranh thủ đi lại khoảng 2 phút. Bạn có thể đi đến toilet, lấy nước uống, đi quanh văn phòng hoặc đi thang bộ. Vận động nhiều hơn sẽ giúp cơ thể đốt nhiều calo, tăng cường quá trình trao đổi chất, nhờ đó mà ngăn tích lũy mỡ thừa, theo Eat This, Not That.