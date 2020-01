Điều gì xảy ra khi bạn uống nghệ mỗi ngày?

Giảm đau do viêm khớp

Curcumin có trong nghệ là một chất chống ô xy hóa có đặc tính kháng viêm. Một số nghiên cứu cho thấy khả năng curcumin có thể giảm đau ở các khớp bị viêm. Những người bị viêm khớp muốn giảm đau hãy uống viên nang bột nghệ, từ 400 mg - 600 mg, 3 lần một ngày, theo Reader’s Digest.

Ngăn ngừa ung thư

Nghiên cứu cho thấy đặc tính giảm viêm của curcumin có thể làm chậm sự phát triển ung thư, ngăn ngừa ung thư và thậm chí làm cho hóa trị hiệu quả hơn. Curcumin có đặc tính chống ô xy hóa, nên có thể làm giảm sưng và viêm.

Một nghiên cứu thú vị được thực hiện vào năm 2014 đã tiết lộ rằng chất curcumin có thể cản trở sự phát triển của khối u và di căn ở dạ dày, ruột kết và gan của một số loài động vật.

Nghiên cứu đang được tiến hành đối với chất curcumin và tác động trực tiếp của nó đối với bệnh ung thư, theo Reader’s Digest.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Một nghiên cứu trên những người đang trải qua phẫu thuật đặt stent mạch vành đã phát hiện ra rằng nhóm dùng 4 gram chất curcumin trong vài ngày trước và sau khi phẫu thuật, ít có nguy cơ bị đau tim.

Các nghiên cứu khác đã tiết lộ rằng đặc tính kháng viêm của nghệ giúp ngăn ngừa bệnh về động mạch. Các nghiên cứu gần đây cho thấy chất curcumin có thể bảo vệ tim khỏi thiếu máu cục bộ.

Ổn định đường huyết

Nghiên cứu về chất curcumin cho thấy nó có thể hoạt động như một tác nhân hạ đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 . Từ đó, giúp ngăn chặn các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng do tiểu đường, như tổn thương hệ thần kinh và bệnh thận.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy chất curcumin cũng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, nhưng cần nghiên cứu thêm.

Vô hiệu các gốc tự do gây hại

Curcumin có thể chế ngự các phân tử ô xy không ổn định, gọi là các gốc tự do. Những phân tử này thiếu một điện tử, khiến chúng có xu hướng phá hủy các phân tử khác để lấy điện tử về mình. Theo thời gian, thiệt hại có thể dẫn đến tổn thương động mạch, tăng trưởng khối u và là nguyên nhân chính gây ra lão hóa, , theo Reader’s Digest.

Chất chống ô xy hóa, như curcumin, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do bằng cách cung cấp một điện tử cho nó và vô hiệu hóa các phân tử nguy hiểm này.

Curcumin không chỉ điều chỉnh các gốc tự do mà còn hỗ trợ các enzyme chống ô xy hóa của cơ thể, chống lại các tác hại do các gốc tự do gây ra.

Giảm tác dụng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng

Một nghiên cứu được thực hiện ở Anh, tiết lộ rằng những người mắc hội chứng ruột kích thích uống 2 viên nghệ mỗi ngày trong suốt 8 tuần, ít đau bụng hơn và đi đại tiện đều đặn hơn.

Một nghiên cứu gần đây từ Hiệp hội tiêu hóa Mỹ cho thấy chất curcumin có thể giúp giảm viêm loét đại tràng, theo Reader’s Digest.

Tăng cường tâm trạng

Một nghiên cứu năm 2014 tiết lộ rằng uống viên curcumin 500 mg, 2 lần một ngày trong 8 tuần có thể làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Hầu hết nghiên cứu cho thấy chất curcumin có tác dụng rõ nhất ở những người đã từng sử dụng thuốc chống trầm cảm

Tăng cường trí nhớ

Chuyên gia Valdez cho biết chỉ cần tiêu thụ một gram bột nghệ mỗi ngày có thể cải thiện trí nhớ hoặc chức năng nhận thức, đặc biệt là ở bệnh nhân tiền tiểu đường.

Tuy nhiên, Jonathan Valdez, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và ẩm thực New York (Mỹ), khuyến cáo quá 500 mg curcumin có thể ức chế sự hấp thu chất sắt của cơ thể. Valdez cũng cảnh báo rằng nếu uống viên bổ sung, bạn nên uống curcumin cùng với tiêu đen, nếu không, cơ thể khó hấp thu, theo Reader’s Digest.