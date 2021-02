‘Không đi bộ mỗi ngày’ nguy hiểm như thế nào?

Theo một nghiên cứu vào tháng 11.2020 được công bố trên Annals of Internal Medicine, chỉ trong 30 ngày đầu tiên của đại dịch, số bước chân trung bình được thực hiện trong số 455.404 cá nhân được nghiên cứu trên 187 quốc gia đã giảm 27,3%.

Hãy lưu ý, nếu bạn đã đánh đổi lối sống năng động của mình để lấy một lối sống ít vận động hơn - việc không đi bộ nhiều như vậy có thể gây ra những hậu quả lớn cho sức khỏe của bạn.

Hãy đọc để biết điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu bạn không đi bộ mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

1. Tuổi thọ của bạn giảm

Ngồi cả ngày dài không chỉ dẫn đến sức khỏe kém mà còn có thể rút ngắn tuổi thọ của bạn. Theo một nghiên cứu năm 2019 do Hiệp hội Tim mạch Châu Âu thực hiện, hành vi ít vận động trong khoảng thời gian 20 năm đã làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong sớm của một người. Tuy nhiên, chỉ một sửa đổi nhỏ - như đi bộ hằng ngày hoặc đứng nhiều hơn - có thể giúp ích, theo Eat This, Not That!

Trong một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên BMJ Open, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc giảm ngồi xuống dưới 3 giờ mỗi ngày có thể làm tăng tuổi thọ của một người lên tới 2 năm.

2. Nguy cơ mắc bệnh tim của bạn tăng vọt

Dịch bệnh nhưng nhiều người vẫn cố gắng đi bộ mỗi ngày Ảnh minh họa: Shuttrestock

Bạn muốn giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh trong nhiều năm tới? Đi bộ hằng ngày là một cách tuyệt vời để bắt đầu.

Trong một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí The Lancet, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc không có hoạt động thể chất trực tiếp “đóng góp” vào khoảng 6% các trường hợp bệnh tim trên toàn cầu.

3. Bạn có thể dễ bị ung thư vú hơn

Theo một đánh giá năm 2011 về nghiên cứu được công bố trong Recent Results in Cancer Research, các tác giả của nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ hoạt động thể chất nhiều nhất được nghiên cứu có nguy cơ phát triển ung thư vú thấp hơn 25% so với những người ít hoạt động thể chất nhất.

4. Bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Bệnh tiểu đường loại 2, căn bệnh ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người Mỹ, thường có thể được ngăn ngừa bằng cách thay đổi lối sống - nhưng hành vi ít vận động có thể khiến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 của bạn tăng vọt.

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Tạp chí Thế giới về Bệnh tiểu đường cho thấy rằng chỉ cần đi bộ 30 phút mỗi ngày làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 của một người tới 50%.