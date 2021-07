Tập thể dục giúp hạn chế tác hại của giấc ngủ kém

Nghiên cứu cho thấy điểm số giấc ngủ của người tham gia càng thấp, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, đột quỵ và các bệnh lý khác càng cao. Cụ thể, những người có giấc ngủ kém và không hoạt động thể chất có nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 45%, nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn 39% so với những người có giấc ngủ lành mạnh và vận động nhiều.