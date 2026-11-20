Sau tháng 9 phục hồi mạnh mẽ, sức mua phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông tại Việt Nam bất ngờ đảo chiều trong tháng 10.2026. Đáng chú ý, Ford Everest - mẫu xe vốn duy trì lợi thế áp đảo về doanh số cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, việc các đối thủ Nhật Bản vẫn chưa thể cải thiện sức bán khiến cục diện cạnh tranh trong phân khúc này gần như không thay đổi.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10 vừa qua, 4 mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông gồm Ford Everest, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Isuzu mu-X đạt tổng doanh số 1.161 xe, giảm 218 xe, tương đương 15,8% so với tháng 9.2026.

Doanh số các dòng xe SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông tại Việt Nam tháng 10.2027 NGUỒN: VAMA

Kết quả này phần nào cho thấy sức mua phân khúc SUV 7 chỗ chưa thực sự ổn định. Trước đó, sau khi giảm xuống mức 913 xe trong tháng 8, nhóm xe này từng phục hồi mạnh, đạt 1.379 xe vào tháng 9, tương đương mức tăng hơn 51%. Tuy nhiên, đà cải thiện không được duy trì khi bước sang tháng 10, khi hai cái tên dẫn đầu là Ford Everest và Toyota Fortuner đồng loạt giảm doanh số.

Trong đó, Ford Everest là mẫu xe ghi nhận mức giảm lớn nhất về số lượng. Cụ thể, kết thúc tháng 10.2026, mẫu SUV thương hiệu Mỹ bán ra 836 xe, giảm 240 xe, tương đương 22,3% so với mức 1.076 xe của tháng trước. Đáng nói, riêng lượng xe Everest sụt giảm đã lớn hơn mức giảm ròng của toàn phân khúc.

Kết quả này cũng khiến Ford Everest không thể duy trì doanh số trên 1.000 xe như tháng 9, dù Ford Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách hàng mua xe. Trong tháng 10, hãng áp dụng chính sách hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ đối với phiên bản Everest Platinum 2.0L 4x4. Các phiên bản Platinum 2.0L 4x2, Sport 2.0L 4x2 và Active 2.0L 4x2 cũng được ưu đãi trực tiếp từ 30 - 35 triệu đồng.

Dù giảm mạnh doanh số, Ford Everest vẫn duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dù sức bán đi xuống, Ford Everest vẫn cho thấy lợi thế rất lớn trong cuộc đua doanh số. Với 836 xe bán ra, mẫu SUV Mỹ tiếp tục dẫn đầu, chiếm khoảng 72% tổng lượng xe tiêu thụ của phân khúc trong tháng 10. Đáng chú ý, doanh số Everest vẫn cao gấp hơn gần 3 lần so với đối thủ Toyota Fortuner và vượt tổng lượng xe bán ra của cả ba đối thủ Nhật Bản cộng lại.

Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, Ford Everest đạt tổng doanh số 9.552 xe, chiếm khoảng 83% thị phần nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông. Kết quả này cho thấy dù có những giai đoạn biến động về sức mua, mẫu xe của Ford vẫn duy trì vị thế áp đảo, tạo khoảng cách lớn với phần còn lại của phân khúc.

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Ở vị trí thứ hai, Toyota Fortuner cũng ghi nhận doanh số sụt giảm sau hai tháng liên tiếp cải thiện sức bán. Theo VAMA, trong tháng 10 vừa qua, mẫu SUV Nhật Bản chỉ tiêu thụ 255 xe, giảm 44 xe, tương đương 14,7% so với tháng trước.

Mặc dù mức giảm thấp hơn Ford Everest, kết quả này vẫn chưa đủ giúp Toyota Fortuner tạo ra sự cạnh tranh đáng kể. Khoảng cách doanh số giữa hai mẫu xe trong tháng 10 là 581 chiếc, thu hẹp so với mức chênh lệch 777 xe của tháng 9. Tuy nhiên, sự thay đổi chủ yếu đến từ việc Everest giảm mạnh hơn, thay vì Fortuner cải thiện sức bán.

Những mẫu SUV Nhật Bản tỏ ra lép vế trước đối thủ đến từ Mỹ trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cán cân cạnh tranh càng thể hiện rõ khi xét kết quả cộng dồn từ đầu năm. Sau 10 tháng, Toyota Fortuner mới đạt 1.735 xe, chưa bằng một phần năm doanh số của Ford Everest. Chênh lệch giữa hai mẫu xe đã lên tới gần 8.000 chiếc, cho thấy khoảng cách về sức tiêu thụ vẫn rất lớn dù cả hai đều là những cái tên quen thuộc trong nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Ở nhóm còn lại, Mitsubishi Pajero Sport bất ngờ ghi nhận doanh số trở lại sau ba tháng liên tiếp không phát sinh lượng xe bán ra. Cụ thể, trong tháng 10.2026, mẫu SUV này đạt 58 xe, qua đó vượt Isuzu mu-X để vươn lên vị trí thứ ba trong phân khúc. Kết quả này cũng giúp Pajero Sport nâng tổng doanh số sau 10 tháng lên 139 xe. Mặc dù vậy, mẫu xe nhà Mitsubishi hiện chủ yếu bán hàng theo lô, bàn giao cho các dự án, thay vì hướng đến khách hàng cá nhân.

Trong khi đó, Isuzu mu-X dù cải thiện doanh số nhưng vẫn thuộc nhóm ô tô bán chậm tại Việt Nam. Tháng 10 vừa qua, mẫu SUV này chỉ đạt 12 xe, tăng 8 chiếc so với tháng 9. Lũy kế từ đầu năm, mu-X mới tiêu thụ tổng cộng 122 xe, thấp nhất trong 4 mẫu xe được thống kê.

Nhìn chung, kết quả bán hàng tháng 10.2026 cho thấy sức mua phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam tiếp tục biến động sau giai đoạn phục hồi ngắn ngủi. Tính chung 10 tháng đầu năm, toàn phân khúc đạt doanh số 11.548 xe, trong đó phần lớn vẫn tập trung vào Ford Everest. Với khoảng cách hiện tại, mẫu xe Mỹ vẫn nắm lợi thế lớn trong cuộc đua doanh số năm khi thị trường bước vào những tháng cuối.