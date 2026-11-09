Toyota Fortuner mới sắp về Việt Nam, vẫn có bản máy dầu?

Dù hãng xe Nhật chưa chính thức công bố kế hoạch phân phối, nhưng một số nhân viên tư vấn bán hàng tại các đại lý Toyota ở TP.HCM gần đây đã bắt đầu hé lộ thông tin về phiên bản mới của dòng SUV 7 chỗ Fortuner. Theo đó, mẫu xe này dự kiến sẽ về Việt Nam vào khoảng tháng 3.2027, đồng thời tiếp tục được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc.

Toyota Fortuner mới có thể trở lại với động cơ diesel

Thông tin về kế hoạch đưa Toyota Fortuner mới về Việt Nam xuất hiện khi mẫu SUV 7 chỗ này đã nhiều lần bị bắt gặp chạy thử tại Thái Lan. Theo một số chuyên trang ô tô quốc tế, phiên bản mới dự kiến được điều chỉnh đáng kể về thiết kế ngoại thất và khoang nội thất. Tuy nhiên, Toyota hiện vẫn chưa công bố chính thức những thay đổi về trang bị và công nghệ trên mẫu xe này.

Một số nhân viên tư vấn bán hàng tại các đại lý Toyota tiết lộ Fortuner phiên bản mới dự kiến về Việt Nam vào tháng 3.2027 ẢNH ĐỒ HỌA: THEOPHILUS CHIN

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng Fortuner mới có thể tiếp tục sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.8 lít, tương tự dòng xe hiện hành và bán tải Hilux. Điều này phần nào củng cố thông tin từ giới tư vấn bán hàng tại Việt Nam về khả năng phiên bản máy dầu sẽ trở lại. Dù vậy, cấu hình động cơ cụ thể dành cho thị trường trong nước vẫn chưa được xác nhận.

Tại Việt Nam, khả năng máy dầu trở lại càng thu hút sự chú ý bởi Toyota đã ngừng lắp ráp, phân phối mới các phiên bản Fortuner sử dụng động cơ diesel 2.4 và 2.8 lít từ giữa năm 2026. Các đại lý khi đó chỉ tiếp tục bán lượng xe còn tồn kho.

Hiện tại, danh mục Fortuner tại Việt Nam chỉ còn ba phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.7 lít, gồm 2.7 AT 4x2, Legender 2.7 AT 4x2 và Legender 2.7 AT 4x4. Giá niêm yết lần lượt ở mức 1,155 tỉ, 1,29 tỉ và 1,395 tỉ đồng. Cả ba phiên bản đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Fortuner mới đã nhiều lần xuất hiện khi chạy thử tại Thái Lan, nơi được cho là nguồn cung xe cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới ẢNH: CR.MILK MEETOO

Vì vậy, nếu thông tin từ đại lý trở thành hiện thực, việc đưa động cơ diesel trở lại trên Fortuner mới sẽ giúp Toyota mở rộng lựa chọn cho khách hàng, đặc biệt là những người ưu tiên khả năng vận hành đường dài, sức kéo và hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Giải bài toán cạnh tranh với Ford Everest

Sự xuất hiện của Fortuner mới được kỳ vọng sẽ giúp Toyota cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam. Đây là nhóm xe từng chứng kiến Fortuner giữ vị thế dẫn đầu trong nhiều năm trước. Tuy nhiên, cục diện hiện đã thay đổi đáng kể khi những năm gần đây, Ford Everest liên tục chiếm ưu thế nhờ thiết kế, trang bị được nâng cấp, đồng thời duy trì danh mục phiên bản đa dạng. Trong khi đó, Fortuner ít có thay đổi lớn về sản phẩm, khiến sức hút của mẫu SUV Nhật Bản phần nào suy giảm trước đối thủ.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 9 tháng đầu năm 2026, Ford Everest đạt doanh số 8.716 xe, chiếm gần 84% tổng lượng xe bán ra trong phân khúc. Toyota Fortuner xếp thứ hai với 1.480 xe, tương đương chỉ khoảng 14% thị phần. Như vậy, lượng xe Everest bán ra cao gần gấp 6 lần Fortuner.

Toyota Fortuner mới có khả năng đưa tùy chọn động cơ diesel trở lại, qua đó tăng sức cạnh tranh với Ford Everest tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng nói, việc ngừng phân phối các phiên bản máy dầu từ giữa năm nay cũng khiến Fortuner thu hẹp đáng kể lựa chọn đối với người mua. Trong phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời, động cơ diesel vẫn được nhiều khách hàng quan tâm nhờ mô-men xoắn lớn, phù hợp nhu cầu di chuyển đường dài hoặc thường xuyên chở đủ tải.

Ở chiều ngược lại, Ford Everest hiện vẫn duy trì các phiên bản sử dụng động cơ diesel, đồng thời có lợi thế về sự đa dạng trang bị và cấu hình vận hành. Điều này càng tạo thêm áp lực để Toyota cải tiến Fortuner, nếu muốn thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Vì vậy, sự xuất hiện của Fortuner phiên bản mới, đặc biệt nếu có lại tùy chọn máy dầu, có thể trở thành bước ngoặt đáng chú ý đối với dòng SUV này tại Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng lấy lại sức hút của Fortuner sẽ còn phụ thuộc vào thiết kế, công nghệ, giá bán và chính sách phân phối thực tế.

Với thời điểm dự kiến vào tháng 3.2027, Toyota Fortuner mới được kỳ vọng sẽ khuấy động trở lại cuộc cạnh tranh ở nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời, vốn đang nghiêng hẳn về Ford Everest.