Ban chỉ đạo 389 quốc gia 'hối thúc' các bộ cung cấp tài liệu liên quan Asanzo

Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về vụ việc trên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục đề nghị: “Các Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin - Truyền thông, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế khẩn trương phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu kết quả kiểm tra xác minh theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về các nội dung có liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo và các công ty có liên quan đến các sản phẩm mang nhãn hiệu Asanzo theo nội dung công văn 4132 (ngày 23.8.2019) của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03).

Trước đó, theo C03, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị này đã có công văn và làm việc trực tiếp với Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Sở hữu trí tuệ và các cơ quan ban ngành tại TP.HCM… đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến vụ việc Asanzo. Nếu có dấu hiệu của tội phạm, khẩn trương kết luận và chuyển hồ sơ cho C03 để điều tra theo thẩm quyền. “Nhưng đến nay, C03 chưa nhận được sự phối hợp khẩn trương và trách nhiệm của các cơ quan trên”, công văn 4132 nêu.

Vì vậy C03 đề nghị các bộ, cơ quan ban ngành liên quan trả lời bằng văn bản cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan Cảnh sát điều tra trước ngày 30.8. Mọi sự chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra xác minh, các bộ ngành nêu trên chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 30.8, Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo (Công ty Asanzo) đã phát đi thông báo cho biết phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh trong khi chờ kết luận thanh tra của cơ quan chức năng. Thông cáo báo chí của Công ty Asanzo viết: “Trong hoàn cảnh chưa có kết luận thanh tra, chúng tôi bất đắc dĩ phải thông báo tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh , ngoại trừ hoạt động bảo trì bảo hành nhằm bảo đảm quyền lợi sau mua hàng cho người tiêu dùng ”. Lý do doanh nghiệp đưa ra là do ngày 30.8 là thời hạn mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải có kết luận thanh tra. Thứ nữa, do doanh nghiệp đang trong thời gian chờ kết quả đó đã phải chi ít nhất 1 tỉ đồng mỗi ngày do hệ thống bán hàng tê liệt nhưng vẫn phải trả lương cho người lao động