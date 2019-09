Bất động sản khổ vì quy định chồng chéo

Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường, từ đầu năm đến nay tất cả nguồn cung dự án BĐS bị giảm đến 60% so với cùng kỳ năm trước. Thiếu hụt nguồn cung sẽ khiến giá BĐS tăng trong thời gian tới. Điều này xã hội, người dân sẽ chịu trận, gây hệ lụy rất lớn. Do vậy, nếu các bộ vẫn “ngắm” nhau thì sẽ không giải quyết được, mà phải hành động gấp. Ông Võ chỉ rõ, những bất cập này nguyên nhân chính là do cách xây dựng pháp luật của VN. Số lượng luật của VN quá nhiều, hơn cả của Trung Quốc , bởi mỗi cục, mỗi tổng cục đều nắm ít nhất 1 luật trong khi trước đây luật ở các bộ. Cát cứ quyền lực đã xuống đến tận cấp cục, tổng cục chứ không nằm trên bộ nữa. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng tồn tại nhiều khoảng trống, khoảng chồng chéo pháp luật là do phương thức xây dựng pháp luật ở nước ta còn thiếu hiệu quả. Quá trình xây dựng và thẩm định các dự án luật, nghị định, thông tư không tận dụng được ý kiến của các chuyên gia có chiều sâu về luật pháp . Chính vì vậy mà yếu tố tác động tích cực tới những lợi ích chung ít được xem xét, cũng như không phát hiện được những xung đột với các luật khác có liên quan. "Giải pháp trước mắt cần làm ngay là dựa theo 3 nguyên tắc thực thi pháp luật khi có xung đột. Một là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn ban hành có hiệu lực thực hiện cao hơn. Hai là trong các văn bản quy phạm pháp luật do cùng cấp có thẩm quyền ban hành thì văn bản ban hành sau có hiệu lực thực hiện cao hơn. Ba là văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có hiệu lực thực hiện cao hơn đối với các nội dung của chuyên ngành đó. Từ đó, Văn phòng Chính phủ có thể ra một hướng dẫn để các địa phương cứ thế thực thi", ông Võ nói.