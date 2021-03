Du lịch rục rịch trở lại

Cùng chung tâm trạng hào hứng, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông Công ty lữ hành Fiditour, không giấu nổi niềm vui thông báo: Khoảng 1 - 2 tuần trở lại đây, tình hình khách hỏi dịch vụ đã nhộn nhịp hơn, khách hỏi qua các kênh online và trực tiếp khá nhiều. Cũng giống như sau mỗi đợt dịch trước, khách hàng thường có nhu cầu đi du lịch trở lại thường chọn tour theo nhóm gia đình, bạn bè riêng. Các tuyến miền Trung, miền Tây đang là tuyến điểm “hot”, đặc biệt là Phú Yên, Quy Nhơn, Đà Lạt, Phú Quốc. Phan Thiết, Vũng Tàu có nhiều nhóm khách gia đình đặt. Trong bối cảnh dịch bệnh còn rập rình, du khách thường sử dụng ô tô riêng để đảm bảo an toàn.

Trải qua hơn 1 năm sống chung với Covid-19, đa phần người dân, đặc biệt là các tín đồ du lịch đã biết cách tự bảo vệ bản thân, tìm ra cách thỏa mãn niềm đam mê khám phá nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Trên các nhóm mạng xã hội “check-in” điểm đến, kinh nghiệm du lịch , cứ vài phút lại có bài viết mới từ các cặp đôi, nhóm bạn, gia đình chia sẻ những chuyến du xuân muộn từ khắp mọi miền tỉnh, thành đang an toàn.

Không bỏ qua cơ hội thu hút du lịch, rất nhiều địa phương đã nhanh chóng xây dựng nhiều sản phẩm mới, triển khai nhiều chương trình quảng bá. Trên trang web chính thức của Tổng cục Du lịch, các bài viết giới thiệu điểm đến, sản phẩm mới của địa phương được cập nhật liên tục.

Du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn cũng đang là hướng đi mới của Đà Nẵng . Ngay sau kỳ nghỉ tết, Sở Du lịch TP đã có buổi trao đổi, thảo luận với đại diện các quận, huyện, đơn vị liên quan về định hướng sản phẩm du lịch nông nghiệp cộng đồng trên địa bàn TP. Đáng chú ý, chính quyền TP này vừa ban hành kế hoạch tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An, dự kiến diễn ra từ tháng 4.2021 - 4.2023 với tên gọi “Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach”. Hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ giải trí hấp dẫn, mới lạ đã lên kế hoạch sẵn sàng triển khai, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới, các loại hình dịch vụ đa dạng và tiện ích phục vụ cộng đồng nhằm thu hút người dân và du khách đến tham quan, vui chơi.