Lãng phí nguồn lực sông, rạch Sài Gòn

Chiếm 16,8% diện tích với gần 3.000 sông rạch, dài hơn 4,3 triệu mét, hệ thống sông, kênh rạch không chỉ là điểm nhấn đặc biệt của TP.HCM mà còn là nguồn lực khổng lồ. Nhưng do chưa được quy hoạch tổng thể, chưa được kè bờ và tình trạng sông rạch bị lấn chiếm sạt lở , ô nhiễm nghiêm trọng đã khiến nguồn lực này bị lãng phí.

TP chưa có cơ chế, chính sách để khuyến khích xã hội hóa việc kè bờ sông rạch trong nội thành, nhất là tại những vị trí có nguy cơ bị sạt lở, đi đôi với khai thác hiệu quả quỹ đất thuộc hành lang sông rạch và cả một số vị trí mặt nước có thể phát triển kinh doanh dịch vụ phục vụ lợi ích công cộng theo quy hoạch Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

Theo các chuyên gia tại Viện Quy hoạch xây dựng, hiện hệ thống sông, kênh rạch của TP.HCM khá lớn nhưng do quản lý xây dựng không chặt chẽ nên không gian hai bên bờ sông Sài Gòn bị tư hữu hóa, tầm nhìn ra sông Sài Gòn bị hạn chế, bờ sông thiếu không gian phục vụ cộng đồng . Ngoài một số đoạn được xây dựng đúng quy hoạch, mang lại hiệu quả về mặt cảnh quan tốt cho đô thị thì vẫn còn nhiều đoạn dọc sông bị phá vỡ do tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến môi trường. Đơn cử hành lang an toàn bờ sông Sài Gòn ở Q.2, Q.Thủ Đức, Q.12 bị nhiều dự án lấn chiếm. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở bờ sông một số nơi vẫn xảy ra, rõ nhất là khu vực bán đảo Thanh Đa. Mặc dù một số dự án đê bao sông Sài Gòn đã được tiến hành xây dựng, nhưng nhiều khu vực vẫn còn tình trạng ngập lụt khi có triều cường. Thế nên dù tiềm năng phát triển của sông Sài Gòn là rất lớn nhưng hiện nay chỉ mới đưa ra tiêu chí nhằm bảo vệ mà chưa có hướng khai thác phát triển, tận dụng tối đa lợi thế của hai bên bờ sông.