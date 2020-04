Những ngành nào tăng nhu cầu tuyển dụng, 'bất chấp' dịch Covid-19?

Do đây là ngành mới tại Việt Nam, nguồn cung nhân sự cho mảng thương mại điện tử còn khan hiếm, song các doanh nghiệp vẫn ưu tiên tuyển dụng ứng viên đã có kinh nghiệm và sẵn sàng trả mức lương cao để thu hút nhân tài.

Cũng theo quan sát từ Navigos Search, trong quý 1/2020, nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao trong mảng năng lượng , đặc biệt là năng lượng tái tạo cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ do tác động của các chính sách khuyến khích đầu tư và xây dựng các dự án năng lượng của Chính phủ.

Các vị trí tuyển dụng được chú ý bao gồm các vị trí phát triển kinh doanh, chuyên gia kỹ thuật, quản lý, phụ trách các dự án xây dựng... Dự báo năm 2020, nhu cầu tuyển dụng trong mảng năng lượng còn tiếp tục tăng và mở rộng sang các vị trí trong mảng vận hành, sản xuất điện.

Yêu cầu tuyển dụng trong các dự án năng lượng cũng dần có sự sàng lọc khắt khe hơn khi nguồn cung nhân lực dồi dào hơn so với cách đây 2 - 3 năm. Các nhà tuyển dụng đòi hỏi kỹ năng và kiến thức chuyên sâu hơn cùng khả năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm tốt, có thể làm việc và phối hợp tốt với các đối tác nước ngoài.

“Dịch bệnh Covid-10 đang có những tác động tiêu cực trong ngắn và trung hạn với việc triển khai các dự án năng lượng. Tuy nhiên, với những biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, việc tuyển dụng trong ngành năng lượng hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực hơn trong năm 2020”, đại diện Navigos cho biết.

Tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, xu hướng có dấu hiệu chậm lại, nhưng theo dự đoán của tập đoàn nhân sự này thì tới đây, các đơn vị đầu tư tập trung nhiều vào phát triển công nghiệp nặng ở cả miền Bắc lẫn miền Nam, tại các vị trí gần cảng, biển và sẽ tiếp tục phát triển song song khu đô thị hỗ trợ cho các khu công nghiệp này.

Do đó, nhu cầu tuyển dụng các vị trí cấp cao sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, đáng chú ý như giám đốc kinh doanh để sớm đưa các dự án vào hoạt động

Trong quý 1, nhu cầu tuyển dụng cấp trung và cấp cao của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được giữ ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều ứng viên Nhật Bản chưa thể sang Việt Nam do phải chờ thị thực và giấy phép lao động lâu hơn. Do đó, một số doanh nghiệp Nhật Bản đã cân nhắc mở rộng cơ hội cho các ứng viên Việt Nam cho các vị trí quản lý.