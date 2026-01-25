Tập nhẹ nhưng đều: Bí quyết giữ thận khỏe

Vận động nhẹ được hiểu là những bài tập làm tăng nhẹ nhịp tim và mức tiêu hao calo. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đạt đến ngưỡng gây thở gấp hay mệt rõ rệt như khi tập thể dục cường độ vừa hoặc cao, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Làm việc nhà là loại vận động nhẹ, mang lại lợi ích cho sức khỏe ẢNH: AI

Những hoạt động được xem là vận động nhẹ gồm đi bộ, di chuyển nhiều trong sinh hoạt hằng ngày, làm việc nhà, làm vườn nhẹ hoặc leo cầu thang với tốc độ chậm. Điểm quan trọng của loại vận động này là có thể thực hiện trong thời gian dài, lặp lại nhiều lần trong ngày.

Đặc biệt, cách vận động thể chất như vậy phù hợp với đa số người, kể cả người lớn tuổi hoặc người có bệnh mạn tính. Đây vốn là những nhóm thường gặp khó khăn khi tiếp cận các chương trình tập luyện cường độ cao.

Nhiều nghiên cứu trên quy mô lớn cho thấy những người có mức độ vận động cao hơn trong đời sống hằng ngày thường có chỉ số lọc cầu thận tốt hơn. Ngoài ra, tỷ lệ protein niệu thấp hơn so với những người ít vận động. Trong khi đó, tỷ lệ protein niệu cao là dấu hiệu cảnh báo thận đang bị tổn thương hoặc rối loạn chức năng lọc.

Duy trì vận động đều đặn góp phần bảo vệ thận

Ngoài ra, thay thế một phần thời gian ngồi bằng các hoạt động nhẹ cũng có tác dụng giảm nguy cơ suy thận và tử vong do tim mạch. Các hoạt động đó có thể là đi bộ nhẹ nhàng, kéo giãn cơ thể.

Điều này là do hoạt động thể chất, kể cả cường độ nhẹ, giúp giảm huyết áp, từ đó làm giảm áp lực mạch máu thận và hạn chế tổn thương cầu thận. Bên cạnh đó, vận động còn giúp cải thiện chuyển hóa đường glucose, giúp ngăn ngừa tiểu đường.

Ngoài tác động lên huyết áp và chuyển hóa, duy trì vận động đều đặn còn làm giảm tình trạng viêm mạn tính và cải thiện chức năng mạch máu. Những thay đổi này góp phần bảo vệ hệ thống mạch máu toàn thân, bao gồm cả tuần hoàn thận.

Đối với người thường ngày ngồi nhiều, họ nên bắt đầu bằng các hoạt động nhẹ. Chẳng hạn, tăng thêm 30-60 phút đi bộ chậm mỗi ngày, có thể chia thành nhiều lần ngắn. Điều quan trọng không phải là cường độ cao, mà là giảm thời gian ngồi liên tục và tăng tổng thời gian di chuyển trong ngày.

Các hoạt động quen thuộc như làm việc nhà, chăm sóc cây cối, đi bộ khi đi chợ hoặc sử dụng cầu thang thay vì thang máy đều mang lại lợi ích tích lũy nếu được thực hiện đều đặn. Khi cơ thể đã thích nghi, nếu sức khỏe cho phép, người tập có thể tăng dần thời lượng hoặc xen kẽ với vận động cường độ vừa như đi bộ nhanh, chạy bộ hay đạp xe, theo Verywell Health.