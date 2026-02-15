Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tết ăn gì tốt cho tim? 4 loại hạt bạn không nên bỏ qua

Ngọc Quý
Ngọc Quý
15/02/2026 00:09 GMT+7

Trong dịp sum họp ngày tết, trên bàn trà gần như không thể thiếu các loại hạt. Không chỉ là món nhâm nhi vui miệng, nhiều loại hạt còn chứa chất béo lành mạnh, chất xơ và chất chống ô xy hóa có lợi cho tim mạch.

Thay thế bánh kẹo hay các món nhiều đường bột này bằng các loại hạt sẽ giúp giảm lượng calo hấp thụ, từ đó góp phần ngăn ngừa tăng cân, cải thiện mỡ máu và tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 loại hạt tốt cho tim mạch dịp Tết - Ảnh 1.

Óc chó và hạnh nhân là những loại thực vật rất tốt cho sức khỏe

ẢNH: AI

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải ăn các loại hạt này càng nhiều càng tốt, mà là chọn đúng loại và kiểm soát khẩu phần. Dưới đây là những loại hạt mà mọi người nên ưu tiên lựa chọn trong những ngày tết.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một trong những loại hạt được nghiên cứu nhiều nhất về sức khỏe tim mạch. Loại hạt này giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, vitamin E và phytosterol. Đây đều là những thành phần có tác dụng giảm cholesterol "xấu" LDL.

Mọi người nên ưu tiên chọn loại hạnh nhân rang khô, không muối, không tẩm mật ong. Một khẩu phần khoảng 20-30 gram, tương đương một nắm tay nhỏ, là đủ cho mỗi lần thưởng thức.

Óc chó

Óc chó là nguồn giàu a xít alpha-linolenic (ALA) thực vật, một dạng của a xít béo omega-3. Ngoài ra, chúng còn chứa polyphenol có tác dụng chống ô xy hóa.

Ăn óc chó thường xuyên không chỉ giúp giảm cholesterol "xấu" LDL mà còn cải thiện chức năng nội mạc mạch máu. ALA được cho là có tác dụng chống viêm nhẹ và cải thiện độ đàn hồi của thành mạch máu.

Ngày tết, óc chó có thể ăn trực tiếp hoặc băm nhỏ trộn cùng các loại hạt khác. Vì hàm lượng chất béo cao và dễ bị ô xy hóa nên óc chó cần bảo quản trong ngăn mát nếu muốn dùng lâu ngày.

Hạt hồ trăn

Hồ trăn, hay còn gọi là hạt dẻ cười, không chỉ đẹp mắt mà còn có lợi cho tim. Ăn thường xuyên hạt hồ trăn sẽ giúp cải thiện lipid máu, giảm cholesterol toàn phần và chất béo trung tính.

Trong dịp tết, nên chọn loại không muối hoặc ít muối. Hồ trăn có ướp muối sẽ làm tăng lượng natri nạp vào. Điều không có lợi cho người huyết áp cao.

Hạt phỉ

Hạt phỉ giàu chất béo không bão hòa đơn và vitamin E. Vitamin E trong hạt phỉ có tác dụng chống ô xy hóa, giúp hạn chế tổn thương tế bào do căng thẳng ô xy hóa. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hàm lượng chất xơ trong hạt phỉ cũng góp phần điều hòa chuyển hóa lipid, theo Healthline.

