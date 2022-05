Thanh tra Bộ VH-TT-DL sẽ làm việc với Sơn Tùng M-TP liên quan MV There’s no one at all

Thanh tra Bộ VH-TT-DL mời ca sĩ Sơn Tùng lên làm việc

Trưa 4.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM không làm việc với ca sĩ Sơn Tùng M-TP vào sáng cùng ngày như kế hoạch ban đầu. Lý do, Thanh tra Bộ VH-TT-DL đã mời ca sĩ này lên làm việc vào ngày mai (5.5).

Trước đó, chiều 29.4, Thanh tra Sở TT-TT gửi thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng, nghệ danh Sơn Tùng M-TP (ngụ Q.7, TP.HCM) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc There’s no one at all.

Theo Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM, MV ca nhạc There’s no one at all được phát trên kênh YouTube: www.YouTube.com/c/sontungmtp; trang thông tin điện tử mtpentertainment.com và tài khoản mạng xã hội facebook.com/MTP.Fan.

Cơ quan quản lý nhận định MV này vừa ra mắt nhưng gây bức xúc trong dư luận bởi tinh thần tiêu cực, bạo lực ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Về việc đề nghị nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP tới làm việc và cung cấp thông tin, Thanh tra Sở TT-TT đã thống nhất và phối hợp với Sở VH-TT TP.HCM.





There's no one at all mang thông điệp tiêu cực

Cũng trong ngày 29.4, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ VH-TT-DL; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There’s no one at all trên môi trường mạng.

Theo cơ quan này, nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020 của Chính phủ.

Vì vậy, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm There's no one at all của Sơn Tùng M-TP.