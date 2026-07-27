Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Mỗi ngọn nến là một lời biết ơn

Tham dự lễ thắp nến có Bí thư T.Ư Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; đại biểu Tỉnh đoàn Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bolikhamxay (Lào) cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, thắp nến tri ân các liệt sĩ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Mỗi phần mộ không chỉ ghi dấu một cuộc đời đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn là minh chứng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh lịch sử dân tộc Việt Nam là bản trường ca về lòng yêu nước, ý chí độc lập, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con ưu tú đã gác lại tuổi xuân, những ước mơ bình dị và hạnh phúc riêng để lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

"Các anh, các chị đã sống những năm tháng đẹp nhất của đời người giữa mưa bom, bão đạn, lấy tuổi xuân mình đổi lấy mùa xuân của đất nước. Có người trở về với những vết thương không bao giờ lành, có người nằm lại nơi chiến trường và có những liệt sĩ đến hôm nay vẫn chưa xác định được danh tính", anh Bùi Quang Huy xúc động nói.

"Mỗi ngọn nến là một lời biết ơn. Mỗi nén hương là một lời tưởng nhớ. Mỗi bước chân của người trẻ trong nghĩa trang đêm nay là lời nhắc nhở phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, đồng thời khẳng định tuổi trẻ hôm nay cần tiếp tục sống có lý tưởng, có khát vọng, dám dấn thân để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 79 suất quà tới thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng. Nhóm thanh niên phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline trao 27 di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho thân nhân các gia đình.

Thanh niên thắp nến tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) tối 26.7 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thắp nến tri ân đồng loạt trên cả nước

Cùng thời điểm diễn ra chương trình cấp quốc gia tại Nghệ An, tối 26.7, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, đền thờ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đặc biệt, tại những nghĩa trang vừa tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", những ngọn nến tri ân càng mang ý nghĩa thiêng liêng và xúc động.

Trong tháng 7, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đồng loạt triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; tổ chức các chương trình "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ", "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương"; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách; trao học bổng cho con em người có công. Tổng nguồn lực các cấp bộ Đoàn huy động cho hoạt động tri ân và an sinh xã hội trong dịp này đạt hơn 10 tỉ đồng.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đồng thời ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang nghĩa trang, đền thờ, bia tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sĩ theo tiêu chí "sáng - xanh - sạch - đẹp"; số hóa địa chỉ đỏ, xây dựng bản đồ số di tích lịch sử cách mạng; phục dựng di ảnh liệt sĩ; gặp gỡ nhân chứng lịch sử, thu thập tư liệu, kỷ vật và các thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tháng 7 năm nay cũng là đợt cao điểm tuyên truyền, vận động và hỗ trợ triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đoàn viên, thanh niên tích cực phối hợp hỗ trợ công tác đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đăng ký, cung cấp thông tin và tham gia lấy mẫu ADN phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong ngày 26.7, tuổi trẻ cả nước đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, ra quân chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà người có công có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các bữa cơm tri ân tại gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26.7, T.Ư Đoàn phối hợp với các ban, bộ, ngành và tỉnh Nghệ An tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh. Các đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và nhiều địa chỉ đỏ; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; trao di ảnh liệt sĩ được phục dựng; tổ chức "Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ" cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với lịch sử dân tộc.