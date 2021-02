Đội bóng bầu Hiển, bầu Đức biến bất lợi thành ưu thế mùa dịch Covid-19

Đội Hà Nội: Củng cố hàng thủ

Lần đầu tiên sau 6 mùa giải, Hà Nội FC mới khởi đầu V-League tệ hại đến như thế. Đương kim á quân V-League thua sấp mặt 0-3 trước đội Nam Định rồi lại bị đội Bình Dương hạ gục ngay tại Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 2. Nếu tính cả loạt trận giao hữu, Hà Nội FC đã thủng lưới tới 13 bàn thua trong vòng 5 trận.

Sự ra đi của Hồ Tuấn Tài cộng thêm việc chân sút Bruno Henrique phải chờ một khoảng thời gian mới đủ điều kiện thi đấu khiến đội Sông Lam Nghệ An dù muốn hay không cũng vẫn phải phụ thuộc cả vào Phan Văn Đức. Nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Ngay cả trong bối cảnh Văn Đức chơi không tệ trong 3 vòng đầu tiên (ghi 1 bàn thắng) thì những sai lầm liên tiếp ở hàng thủ cũng đủ để Sông Lam Nghệ An khốn khổ. Văn Khánh, Bá Sang dính thẻ đỏ bởi những lỗi khó chấp nhận khiến Sông Lam Nghệ An liên tục thua thiệt về người dẫn đến những kết quả không mong muốn.