Ăn quá muộn vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa đường huyết. Trong khi đó, cơ thể cần thời gian để tiêu hóa thức ăn trước khi bước vào giấc ngủ.

Việc sắp xếp các bữa ăn hợp lý còn giúp kiểm soát cảm giác đói. Vì vậy, duy trì giờ ăn đều đặn là thói quen có lợi cho sức khỏe, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Duy trì giờ ăn đều đặn mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Nên ăn tối trước khi đi ngủ từ 2 đến 4 tiếng

Cơ thể có một chiếc đồng hồ sinh học tự nhiên, giúp điều phối chu kỳ ngủ, thức và hoạt động tiêu hóa. Đồng hồ này cũng kiểm soát quá trình tiết hormone và hoạt động của tim.

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrients vào năm 2019 chỉ ra thời điểm ăn tối nên phù hợp với nhịp sinh học của mỗi người. Cơ thể bắt đầu bước vào ban đêm sinh học khi sản xuất melatonin, hormone tạo cảm giác buồn ngủ.

Thời điểm này có thể khác nhau giữa mỗi người. Có người bắt đầu sản xuất melatonin từ 19 giờ, trong khi người khác có thể đến 1 giờ sáng.

Ăn tối quá muộn cũng có thể khiến đường huyết tăng cao. Melatonin làm giảm quá trình tiết insulin, hormone giúp kiểm soát đường huyết. Vì vậy, ăn khuya khi melatonin tăng cao có thể khiến đường huyết tăng mạnh hơn so với ăn sớm.

Để cơ thể có thời gian tiêu hóa, bạn nên kết thúc bữa tối trước giờ ngủ ít nhất 2 đến 3 tiếng. Một số chuyên gia khuyên nên ăn xong trước giờ ngủ khoảng 4 tiếng. Ngược lại, bữa sáng nên bắt đầu sau khi thức dậy khoảng 1 đến 2 tiếng.

Ăn uống đúng giờ giúp ổn định nhịp sinh học

Ăn uống không đúng thời điểm có thể làm xáo trộn đồng hồ sinh học. Đặc biệt, ăn vào lúc cơ thể cần nghỉ ngơi có thể ảnh hưởng đến hoạt động bên trong.

Duy trì giờ ăn đều đặn mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thói quen này giúp điều hòa melatonin và giữ nhịp sinh học ổn định. Nghiên cứu trên tạp chí Circulation vào năm 2025 nhịp sinh học rối loạn có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường loại 2 và bệnh tim mạch.

Ngoài ra, ăn đúng giờ giúp hạn chế những cơn đói dữ dội và tình trạng thay đổi tâm trạng. Cơ thể cũng nhận đủ năng lượng, dưỡng chất và tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Mẹo ăn uống phù hợp với đồng hồ sinh học

Bạn nên duy trì lịch ăn uống ổn định mỗi ngày. Bữa sáng nên diễn ra trong vòng 1 đến 2 tiếng sau khi thức dậy. Sau đó, hãy ăn trưa cách bữa sáng khoảng 4 đến 5 tiếng.

Bữa tối nên kết thúc trước giờ ngủ từ 2 đến 4 tiếng. Nếu cảm thấy đói giữa các bữa, bạn có thể ăn nhẹ với thực phẩm chứa protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, bạn nên tránh ăn thêm sau bữa tối.

Thói quen ăn sáng đều đặn giúp cơ thể hình thành tín hiệu đói tự nhiên. Ngay cả khi chưa thấy đói vào buổi sáng hoặc buổi trưa, bạn vẫn nên duy trì giờ ăn cố định. Cách này giúp cơ thể thích nghi và hạn chế ăn quá nhiều vào cuối ngày.