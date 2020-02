4 nguyên tắc tại chỗ cô lập dịch nCoV

Vi rút nCoV từ lúc vào cơ thể đến khi bài xuất ra ngoài cần 4 tuần. Tuy nhiên, khi ra môi trường thì vi rút này rất dễ chết bởi tác động ánh sáng (tia cực tím), cồn, ê te, chất khử trùng có clo. "Không nên sợ hãi vi rút này. BN có thể tự khỏi sau 7 ngày với người khỏe mạnh. Do đó, việc dùng thuốc kháng vi rút HIV điều trị khỏi, chưa rõ là do thuốc hay do chu trình tự nhiên này'', ông Kính lưu ý.

Ông Kính cho biết vi rút nCoV lây qua giọt bắn, rơi xuống đất sẽ nằm trên các mặt phẳng, đặc biệt mặt phẳng các kim loại trong môi trường lạnh, ẩm có thể sống được 1 - 3 ngày. Đó là đặc tính cần lưu ý để sát trùng trong BV tốt hơn. Khi vào đường thở, vi rút sẽ chủ yếu "cư trú" trong đường hô hấp, một số tồn tại trong đường tiêu hóa, cho nên 95 - 98% sẽ có bệnh cảnh hô hấp, một số ít trường hợp có tiêu chảy.





Với kinh nghiệm trong điều trị bệnh truyền nhiễm, GS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, cho hay vi rút chủng mới Corona (nCoV) giống vi rút Corona gây bệnh SARS đến 85% bộ gien, cơ chế "tấn công" tương tự vi rút SARS. Vi rút này bề mặt mọc các chồi nhú với các gai bám dính vào tế bào phổi gây tổn thương phổi. Khi vào cơ thể khống chế tế bào bạch cầu gây suy giảm miễn dịch khiến cơ thể suy yếu, nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn khác. Khoảng 30 - 50% có diễn biến phổi; 10% trong đó có viêm phổi nặng (phổi trắng xóa, suy hô hấp), biến chứng tổn thương gan gây rối loạn đông máu, suy gan, suy thận.