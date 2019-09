Án tham nhũng, chức vụ năm 2019 giảm 0,35%

Trình bày báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 tại phiên họp toàn thể lần thứ 13 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội sáng nay, 3.9, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay từ 1.10.2018 tới 31.7.2019, các lực lượng chức năng phát hiện 14.228 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế. Trong đó, khởi tố 2.196 vụ án với 3.408 bị can; xử lý hành chính 11.072 vụ với số tiền trên 244 tỉ đồng. Con số này, theo ông Vương, ít hơn 11,02% so với cùng kỳ năm 2018.

Các lực lượng chức năng cũng phát hiện 281 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ, trong đó, khởi tố 274 vụ với 683 bị can, ít hơn 0,35% so với cùng kỳ năm 2018.

Về tội phạm và tệ nạn ma túy, ông Vương cho hay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 20.247 vụ, 31.464 đối tượng phạm tội về ma túy (ít hơn 4,11% so với cùng kỳ năm 2018), thu giữ hàng nghìn kg heroin; hàng nghìn kg ma túy và hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp...

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia tăng mạnh, lợi dụng Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy đi nước thứ 3; thủ đoạn chủ yếu là đối tượng người nước ngoài thành lập doanh nghiệp để tạo vỏ bọc ngụy trang, lợi dụng các chinh sách thông thoáng về hải quan để tổ chức vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam và đi nước thứ 3.

Bên cạnh đó, trong nước, số người nghiện tiếp tục gia tăng (đến tháng 8.2019, toàn quốc có hơn 230.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2018) làm cho hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy vẫn diễn ra phức tạp. Người nghiện phần lớn đang ở ngoài xã hội, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, gây lo lắng trong nhân dân.

Về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, ông Vương đánh giá tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông diễn biến ngày càng phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia và xảy ra trên nhiều lĩnh vực, gây thiệt hại lớn.

Theo ông Vương, các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet; tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam; phát hiện 287 vụ, 437 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tin học (nhiều hơn 3,24% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó, đã khởi tố 127 vụ, 258 bị can (tăng 4,96% số vụ và giảm 5,84% bị can so với cùng kỳ năm 2018).