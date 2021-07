Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 11.7: Gần 2.000 bệnh nhân trong ngày

+ 1.945 ca ghi nhận trong nước, trong đó 1.361 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Gồm: TP.HCM (1.397), Bình Dương (234), Đồng Tháp (50), Tiền Giang (46), Long An (46), Vĩnh Long (43), Phú Yên (36), Bắc Giang (13), Bắc Ninh (10), Hậu Giang (9), Bến Tre (7), An Giang (7), Hà Nội (7), Đà Nẵng (6), Ninh Thuận (4), Hưng Yên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Sóc Trăng (3), Bình Phước (2), Hà Tĩnh (2), Bình Thuận (2), Bình Định (2), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Quảng Ngãi (2), Cà Mau (1), Quảng Nam (1), Bạc Liêu (1), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Thanh Hoá (1), Cần Thơ (1).

+ 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (2), Khánh Hoà (2), An Giang (1), Bà Rịa-Vũng Tàu (1), Bình Định (1), Ninh Bình (1).

Thêm bệnh nhân Covid-19 tử vong

Chiều 11.7.2021, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã có thông báo về 4 ca tử vong thứ 113, 114, 115 và 116 ở Việt Nam. Trong đó, 2 bệnh nhân ở TP.HCM và 2 bệnh nhân ở Đồng Tháp.

Ca tử vong thứ 113 là BN13099, bệnh nhân nam, 79 tuổi, địa chỉ tại quận 5, là BN13099, bệnh nhân nam, 79 tuổi, địa chỉ tại quận 5, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi đã hoàn thành điều trị và đái tháo đường type 2.

Bệnh nhân tử vong vào lúc 15 giờ 35 phút ngày 4.7 với chẩn đoán: viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan trên bệnh nền di chứng lao phổi ở bệnh nhân cao tuổi, đái tháo đường type 2.

Ca tử vong thứ 114 là BN12967, bệnh nhân nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại quận 1, là BN12967, bệnh nhân nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại quận 1, TP.HCM. Bệnh nhân chưa ghi nhận bệnh lý.

Bệnh nhân tử vong vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 5.7 với chẩn đoán: viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp killip 3.

Ca tử vong thứ 115 là BN19943, bệnh nhân nữ, 61 tuổi. Địa chỉ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh: Đái tháo đường type 2, suy thận mạn. Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Bệnh nhân tử vong vào ngày 5.7 với chuẩn đoán: viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nền đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Ca tử vong thứ 116 là BN20043, bệnh nhân nam, 65 tuổi, địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh là BN20043, bệnh nhân nam, 65 tuổi, địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Bệnh nhân có tiền sử bệnh: Loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc. Bệnh nhân tử vong vào ngày 6.7 với chẩn đoán tử vong: viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nền loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.