Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 24.8: TP.HCM cấp tập hỗ trợ người khó khăn vì dịch bệnh

Chiều 23.8.2021, Trung tâm an sinh P.19 (thuộc Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã đi trao các túi an sinh đến tận tay người dân trên địa bàn. Với sự hỗ trợ của tình nguyện viên, dân quân tự vệ và bộ đội, các công tác diễn ra nhanh chóng, đảm bảo khoảng cách, an toàn.

Trung tâm An sinh TP.HCM sau khi thành lập, đã đi vào hoạt động ổn định. Trung tâm an sinh phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh để chăm lo tất cả người dân trên địa bàn TP.HCM gặp khó khăn do dịch Covid-19 cần sự hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các kênh: đường dây nóng, Tổng đài 1022 , qua phản ánh trực tiếp của người dân bằng ứng dụng và trang thông tin điện tử của trung tâm.