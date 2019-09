Cần ít nhất 20 ngày mới có thể 'làm sạch' Công ty Rạng Đông

Trong khi đó, phân tích về khả năng khởi kiện đòi bồi thường của người dân chịu ảnh hưởng trong vụ cháy tại Công ty Rạng Đông , luật sư (LS) Đặng Văn Cường, Đoàn LS TP.Hà Nội, nêu quan điểm: Vụ cháy này là một sự cố nghiêm trọng về hỏa hoạn, về hóa chất, gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp và sức khỏe của nhiều người dân xung quanh. Do đó, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải được đặt ra. “Việc rò rỉ hóa chất, phát tán hóa chất gây tổn hại sức khỏe của người khác, dù người quản lý, sử dụng hóa chất không có lỗi thì vẫn phải bồi thường người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật bồi thường thiệt hại về tài sản và sức khỏe do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng)”, LS Cường phân tích và cho rằng Công ty Rạng Đông còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà “nạn nhân” phải gánh chịu. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm, không quá 50 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.