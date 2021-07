Chuẩn bị kịch bản cao nhất ứng phó Covid-19

Bộ Y tế phê duyệt vắc xin Covid-19 Janssen sản xuất tại Bỉ, Hà Lan Ghi nhận 3.416 ca mắc Covid-19 tại 29 tỉnh, thành Ngày 15.7, Bộ Y tế có Quyết định số 3448/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin Covid-19 “Covid-19 Vaccine Janssen” cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. Covid-19 Vaccine Janssen do Janssen Pharmaceutica NV (Bỉ) và Janssen Biologics B.V (Hà Lan) sản xuất. Theo Bộ Y tế, Covid-19 Vaccine Janssen được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam). Bộ Y tế cho biết vắc xin này được phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) cung cấp cho Bộ Y tế và cam kết của công ty về tính chính xác của các tài liệu đã cung cấp. Bộ Y tế yêu cầu việc sử dụng Covid-19 Vaccine Janssen phải theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời giao Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế có trách nhiệm tiến hành kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin Covid-19 Vaccine Janssen trước khi đưa ra sử dụng. Đây là loại vắc xin Covid-19 thứ 6 được Việt Nam phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19. Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mắc mới, 37 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 3.379 ca lây nhiễm trong nước tại 29 tỉnh, thành, ghi nhận tại TP.HCM 2.691 ca, Đồng Nai 132 ca, Bình Dương 122 ca, Đồng Tháp 99 ca. Các tỉnh khác có 1 - 48 ca. Đồng thời, Bộ bác bỏ đoạn tin nhắn đang lan truyền trên mạng xã hội được cho là của Bộ Y tế cung cấp về “một nghiên cứu tại Singapore ” nói “Covid-19 là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người” và “có thể điều trị Covid-19 bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chống đông máu...”. Liên Châu