Cuộc sống đảo lộn do bị nói xấu trên mạng xã hội

Chị T. cho biết thêm, chị đã làm đơn tố cáo hành vi làm nhục người khác gửi Công an TP.Tuy Hòa. Tuy nhiên, Công an TP.Tuy Hòa có văn bản trả lời: “Quá trình điều tra xác minh tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc không khởi tố vụ án hình sự theo luật định”. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tố giác về tội phạm của chị T.