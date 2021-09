Đồng Nai sẽ mở cửa kinh tế ra sao sau ngày 15.9?

Chuẩn bị các phương án hồi phục kinh tế sau ngày 15.9 UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành và các huyện, thành phố tham mưu xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế sau ngày 15.9. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương thành lập các tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN) về thông tin, điều kiện hoạt động trở lại; Sở Y tế hướng dẫn DN, người dân đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống; Sở TT-TT cập nhật thông tin vào hệ thống tiêm chủng quốc gia, theo dõi người đã có thẻ xanh vắc xin, áp dụng “giấy thông hành vắc xin” điện tử thay thế giấy đi đường, giấy xét nghiệm… Ngoài ra, Sở TT-TT cần nghiên cứu các App (ứng dụng) giám sát F0, F1 đang cách ly tại nhà thông qua “hàng rào điện tử”, xây dựng phần mềm chuyển đổi số, các ứng dụng thương mại điện tử… Sở NN-PTNT tham mưu kế hoạch đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn; Sở GTVT điều phối, đảm bảo lưu thông hàng hóa và xuất nhập khẩu, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng; Sở LĐ-TB-XH đẩy mạnh sàn giao dịch việc làm online , đánh giá, phân tích sự dịch chuyển lao động, xu hướng quay trở lại nhà máy, xí nghiệp sau đại dịch; Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế đề xuất các giải pháp để học sinh có thể đến trường, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch… Giải pháp dài hạn, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu các gói hỗ trợ tín dụng, tổ chức sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; các chính sách thu hút đầu tư; giữ vững an ninh, trật tự; cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí và chăm lo tốt an sinh xã hội.