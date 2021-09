Hotline an sinh trong đại dịch - Kỳ 4: Đạo diễn, giám đốc bốc xếp, mang vác hàng cứu trợ

Đội hình SOS của Trung tâm an sinh có khoảng 40 tình nguyện viên, thực hiện công việc bốc xếp các túi an sinh lên xe và nhóm vận chuyển. Trong đó, lực lượng vận chuyển ngoài xe máy còn có 15 ô tô bán tải. Ông Trương Trần Phương, phụ trách Đội SOS của Trung tâm an sinh, cho biết, lượng túi an sinh mà đội SOS chuyển đi tùy thuộc vào danh sách người cần hỗ trợ cấp bách, trung bình những ngày qua không dưới 400 đơn. Tính đến tối 5.9, chương trình SOS đã hỗ 10.548 phần quà và 9.017 lốc sữa.