Hotline an sinh trong đại dịch - Kỳ 2: Giảng viên TP.HCM xắn tay trực fanpage cứu trợ

Tính từ ngày 15.8 đến 3.9, Trung tâm an sinh TP.HCM đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid -19 với tổng trị giá hơn 61 tỉ đồng và đã phân phối hơn 46 tỉ đồng đến các bệnh viện dã chiến , bệnh viện điều trị Covid-19, các quận huyện và TP.Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện… Trung tâm cũng đã chuyển hơn 1.4 triệu túi an sinh về các địa phương. Riêng chương trình SOS đã hỗ trợ 10.149 phần quà và 9.017 lốc sữa. Đồng thời, ngày 1.9, Trung tâm cũng cho ra mắt ứng dụng An sinh . Thông qua ứng dụng, người dân có thể tạo yêu cầu cứu trợ cũng như theo dõi yêu cầu của mình. Chức năng "hotline" này kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực thay cho phương thức truyền thống là tập hợp và xử lý dữ liệu bằng file excel/word các trường hợp cần hỗ trợ từ nhiều nguồn rồi mới cập nhật vào hệ thống.