Không nên để ngân sách 'gánh' chi phí doanh nghiệp

Theo ông Thêm: "Kinh doanh bar, vũ trường là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thay vì nhà nước chi tiền lắp camera giám sát và cần một nguồn nhân lực ngồi theo dõi thì có thể yêu cầu cơ sở kinh doanh cam kết hoặc bổ sung quy định buộc chủ cơ sở kinh doanh lắp đặt camera tại địa điểm kinh doanh nhằm bảo đảm an ninh trật tự; yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh phải lưu trữ camera trong một thời gian cố định và buộc cung cấp, trích xuất camera cho cơ quan chức năng khi có nghi ngờ về tội phạm xảy ra tại địa điểm kinh doanh của chủ cơ sở".

Còn theo một cán bộ Công an TP.HCM, việc bắt buộc lắp camera tại các điểm vui chơi giải trí như quán bar, vũ trường, karaoke để công an giám sát là cần thiết. “Hoạt động ở quán bar, vũ trường nhiều nhạy cảm nên cần phải quản lý chặt. Chủ DN gắn camera tại các địa điểm khách chơi trong bar, vũ trường rồi chia sẻ đường truyền đó cho công an để cùng quản lý. Qua camera, công an phát hiện khách có biểu hiện sử dụng ma túy sẽ xuống kiểm tra xử lý. Nếu làm đồng bộ trên toàn TP, tình trạng sử dụng ma túy trong các quán bar, vũ trường chắc chắn sẽ giảm”, vị cán bộ này nói.