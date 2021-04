Kiểm soát y tế chặt chẽ du khách

Biên giới Việt - Lào kích hoạt “lá chắn 3 lớp”

Chiều 27.4, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra dọc tuyến biên giới Việt - Lào. Theo đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã dồn gần như toàn lực cho công tác chống dịch dọc biên, lập 86 chốt (425 cán bộ, chiến sĩ) và 23 tổ lưu động. Theo đại tá Phương, BĐBP Quảng Trị đã có sáng kiến đề xuất UBND tỉnh thiết lập “lá chắn 3 lớp” cho vùng biên. Bao gồm: lớp đầu tiên là những chốt chặn ngay dọc tuyến đường biên (do lực lượng biên phòng phụ trách); lớp thứ 2 ở khu vực phía sau, thuộc vành đai biên giới (do biên phòng, công an xã, dân quân tự vệ địa phương... kiểm soát); lớp thứ 3 là tổ kiểm soát cố định tại làng Vây, xã Tân Long, H.Hướng Hóa để kiểm soát phương tiện vào nội địa, các nhà nghỉ, khách sạn (do biên phòng phối hợp với công an tỉnh, công an các huyện trên tuyến). BĐBP Quảng Trị còn điều động thêm chó nghiệp vụ, trang bị ống nhòm hồng ngoại để tăng cường tuần tra đêm dọc biên.

Nguyễn Phúc