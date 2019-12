Kỳ tích Cẩm Thanh

Xã nghèo đã làm ra tiền để đầu tư hạ tầng

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch phụ trách UBND TP.Hội An, khẳng định Cẩm Thanh chuyển biến mạnh mẽ nhất từ 2016 khi chuyển đổi sang mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với dịch vụ du lịch, trong đó có chèo thúng. “Bây giờ khỏi lo rồi. Biển giã có động, mưa to, bão lớn cũng vô tư, không ảnh hưởng đời sống bà con ở Cẩm Thanh”, ông Sơn chia sẻ. Trong khi đó, ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, cho hay từ nguồn thu bán vé tham quan rừng dừa nước 18 tỉ đồng trong năm 2018, UBND TP.Hội An quyết định để lại toàn bộ cho Cẩm Thanh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông - chống ngập úng, xây dựng nông thôn mới, đầu tư cơ sở giáo dục các trường công lập, nâng cấp các di tích, tổ chức hoạt động văn hóa lễ hội, quảng bá du lịch...