Nước sông Đà bị ô nhiễm: Chất lượng nước đạt chuẩn nhưng... chỉ nên tắm rửa

“Ngày 16.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường , theo quy định tại điều 235 bộ luật Hình sự (BLHS). Hiện vụ án đang được điều tra nên chưa thể thông tin thêm”, thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết.

Đáng lưu ý, đại diện Viwasupco vẫn tiếp tục khẳng định, công ty là bên bị thiệt hại nhiều nhất và cũng là nạn nhân của vụ việc nên không phải xin lỗi người dân, khách hàng (?!).

Tại khu vực chứa bùn thải, cặn bông thải có 4 bể chứa bùn thải, diện tích hơn 2.700 m2/bể. Trong đó, 2 bể bùn số 1 và 2 đang được phơi khô, bể số 3 và 4 đang tiếp nhận bùn thải từ bùn phát sinh tại bể lắng, rửa lọc, thường xả bùn 2 lần/ngày với tổng lượng thải từ 1.200 - 1.400 m3 bùn loãng. Sau đó, bùn lắng lại ở trong bể, còn nước từ bùn thải khoảng 400 - 450 m3 chảy ra suối Bằng.

UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu Viwasupco phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế quản lý, khai thác, vận hành hồ chứa đối với hồ Đầm Bài, là nơi lấy nước nguồn vào nhà máy. Về lâu dài phải cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình hồ Đầm Bài. Xây dựng phương án, trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết và thực hiện các biện pháp kịp thời ứng phó, khắc phục các sự cố ảnh hưởng tới nguồn nước. Trường hợp không đảm bảo chất lượng nước đầu vào, phải ngừng ngay hoạt động sản xuất, báo cáo đến các cơ quan chức năng của địa phương, T.Ư.

Lý lẽ của Viwasupco là ngụy biện! GS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) nhìn nhận, công nghệ sản xuất nước sạch của các nhà máy nước ở VN cơ bản giống nhau; chỉ khác ở khâu kiểm soát tự động chất lượng nước và trình độ phòng thí nghiệm trong nội tại nhà máy. Một điểm khác nhau “cốt lõi” là đạo đức kinh doanh , phục vụ nhân dân. GS Vũ Trọng Hồng cho rằng, khi phát hiện dầu loang ở đầu nguồn nước, xét nghiệm nước thành phẩm không phát hiện nhưng người dân phản ứng nguồn nước có vấn đề thì Viwasupco phải cấp báo lên TP.Hà Nội, thậm chí cấp T.Ư để các bên liên quan vào cuộc phối hợp xử lý, tránh thiệt hại cho người dân. “Nhưng có thể vì chủ quan cho rằng, tự mình có thể xử lý được bằng cách tăng thêm clo vào quá trình sản xuất nước. Hoặc cũng có thể đặt trường hợp Viwasupco đã biết chất lượng nước có vấn đề nhưng vì sợ mất thị phần thị trường cung cấp nước nên họ cố tình ém nhẹm đi, không khuyến cáo người dân, vẫn cấp nước bình thường để tránh ảnh hưởng đến doanh thu. Nhưng biện pháp cho tăng clo không giải quyết được vấn đề, họ buộc phải công khai thông tin. Lúc này, TP.Hà Nội mới có khuyến cáo người dân không ăn, uống nguồn nước sông Đà là quá muộn. Lý lẽ cho rằng, phòng thí nghiệm của nhà máy không phát hiện ra styren trong nước chỉ là ngụy biện vì với trình độ khoa học hiện nay phòng thí nghiệm của nhà máy nước nào cũng đủ trình độ để tìm ra chất lạ có trong nguồn nước nguyên liệu cũng như nước thành phẩm trong thời gian không quá 3 ngày. Hy vọng, tới đây Bộ Công an vào cuộc sẽ làm rõ những uẩn khúc và trách nhiệm”, GS Vũ Trọng Hồng nói.

Trong diễn biến liên quan, chiều 17.10, UBND TP.Hà Nội có thông báo cập nhật về việc cấp nước cho người dân Hà Nội. Theo đó, kết quả xét nghiệm mẫu nước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP lấy ngày 14.10 tại điểm nguồn vào của Nhà máy nước Viwasupco, 107/107 chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế, trong đó chỉ tiêu styren có kết quả là 5µg/l - thấp hơn quy chuẩn cho phép (20µg/l). Đến chiều 16.10, khu vực Nhà máy nước Viwasupco đã đảm bảo an toàn. Do vậy, từ 20 giờ 30 cùng ngày, Viwasupco đã cho vận hành cấp lại nguồn nước vào hệ thống để người dân sinh hoạt, tuy nhiên nước này vẫn chưa dùng được để ăn. Công ty nước sạch Hà Nội sẽ tiếp tục dùng xe téc để cấp nước sạch miễn phí theo nhu cầu của người dân; đồng thời cấp nước (bằng các bình nhựa 20 lít) cho các trường mầm non, tiểu học trong khu vực bị ảnh hưởng. Hà Nội thừa nhận “đây là sự cố rất nghiêm trọng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân”.