Thủ tướng hoàn thành tốt đẹp chuyến tham dự lễ đăng quang của nhà vua Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự tiệc chiêu đãi các khách mời là các nguyên thủ, lãnh đạo các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế. Nhân dịp này, gặp nhà vua Naruhito, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nồng nhiệt chúc mừng và tin tưởng rằng dưới sự trị vì anh minh của nhà vua và hoàng hậu, Nhật Bản sẽ bước vào thời kỳ mới “Lệnh Hòa” phát triển thịnh vượng. Thủ tướng cũng chia sẻ và bày tỏ cảm thông sâu sắc với người dân Nhật Bản về những thiệt hại nặng nề do cơn bão Hagibis gây ra; mong muốn “nhà vua quan tâm, ủng hộ để quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới ”.

Lãnh đạo cả 3 nước đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam, nhất trí cần phát huy sự tin cậy và tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước để tăng cường quan hệ song phương. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, khu vực, nhất là khi VN làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.