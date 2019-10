Vụ 'quan quận' Thủ Đức xây dựng không phép: Đừng giơ cao đánh khẽ nữa

Không đề cập đến những dấu hiệu bao che sai phạm Theo báo cáo của Quận ủy Thủ Đức tại buổi làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân vào chiều nay 22.10, trong 9 tháng đầu năm 2019 tổng số công trình xây dựng không phép là 168 trường hợp, tăng 139 trường hợp so cùng kỳ năm trước; xây dựng sai phép 98 trường hợp, tăng 55 trường hợp so cùng kỳ năm trước. Riêng tại địa bàn P.Hiệp Bình Chánh (nơi có 7 công trình xây dựng không phép của gia đình ông Lê Hữu Thành, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Q.Thủ Đức), số công trình xây dựng không phép là 82 trường hợp, tăng 69 trường hợp, tỷ lệ tăng lên đến hơn 530%; số công trình xây dựng sai phép là 47 trường hợp, tăng 34 trường hợp, tỷ lệ tăng hơn 261%. Quận ủy Thủ Đức báo cáo trong 168 trường hợp xây dựng không phép, chỉ mới xử lý dứt điểm 25 trường hợp. Nguyên nhân việc chậm xử lý, Quận ủy Thủ Đức không đề cập đến những dấu hiệu bao che sai phạm, mà viện cớ do gặp các khó khăn vướng mắc trong việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án phá dỡ theo quy định; người vi phạm không hợp tác, khóa cửa không để các đơn vị có liên quan vào khảo sát, lập phương án nên thời gian kéo dài. Đồng thời, đơn vị lập phương án theo quy định phải có chức năng tháo dỡ công trình, với số lượng hồ sơ vi phạm như hiện nay, việc tìm đơn vị đủ chức năng cũng rất khó khăn và tốn nhiều kinh phí. Bên cạnh đó, việc tạm ứng kinh phí để thực hiện công tác cưỡng chế trong thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chậm được tháo gỡ…