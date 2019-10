Xử lý xây dựng không phép, ông Nguyễn Thành Phong: 'Không có nhân nhượng'

Theo đó, Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra phổ biến và phức tạp ở TP.HCM, nhất là ở các quận, huyện có tốc độ đô thị hóa cao. Phường, xã và thị trấn nào để xảy ra xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý thì tổ chức Đảng nơi đó không được công nhận là trong sạch, vững mạnh; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư quận ủy, huyện ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy; các chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP về việc triển khai chỉ thị này.

Ông Nguyễn Thành Phong đề cập đến việc xử lý xây dựng trái phép ở H.Bình Chánh, chỉ mới xử lý trách nhiệm cấp dưới, còn UBND huyện thì chưa, trách nhiệm của các ủy viên Ban Thường vụ cũng chưa. Do vậy, vấn đề này cần phải xem xét lại.

"Quan điểm của tôi là không có nhân nhượng, phải xử lý nghiêm khắc", ông Nguyễn Thành Phong khẳng định thêm.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong , tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2019 thấp hơn so cùng kỳ, chủ yếu do lĩnh vực xây dựng (chiếm 4,1% GRDP) giảm 0,5 so cùng kỳ.