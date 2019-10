Xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lời khai của bị cáo đáng tin?

Các bị cáo Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương khai nhận, quá trình chấm thi, lưu giữ bài thi theo quy trình của Bộ GD-ĐT đều có sự giám sát của công an và thanh tra do Bộ GD-ĐT ủy quyền. Các bài thi được chứa trong hòm tôn có gắn niêm phong; mỗi lần mở hòm lấy bài thi chấm và cất vào đều được lập biên bản và gắn lại niêm phong. Phòng chứa bài thi và chấm thi đều có niêm phong và được khóa bằng 2 ổ khóa, 1 chìa do bị cáo Hoài giữ và 1 chìa do bị cáo Triệu Thị Chính giữ.