4 cách tăng cá tính với giày sneaker

Với những gợi ý phối đồ với giày sneaker này, bạn hoàn toàn có thể biến đôi giày quen thuộc thành "trợ thủ" giúp bản phối luôn mới mẻ và cuốn hút.
Phối đồ với giày sneaker và quần ống rộng
Quần ống rộng cạp cao kết hợp sneaker cổ thấp giúp đôi chân trông dài hơn, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối.
Áo crop top, áo ôm hoặc sơ mi đóng thùng sẽ giúp phần trên gọn gàng, làm nổi bật hiệu ứng “hack” dáng. Một vài phụ kiện như thắt lưng, túi đeo chéo hoặc kính râm sẽ khiến bộ trang phục bắt mắt hơn.
Giày sneaker cùng áo hoodie năng động
Kiểu mặc này phù hợp cho những buổi dạo phố, đi học hay cà phê cùng bạn bè không thể bỏ qua.
Nếu muốn một “diện mạo” trông nữ tính và có nét sexy hơn, hãy thử phối hoodie dáng crop với quần shorts hoặc chân váy chữ A, thêm một đôi sneaker basic để tổng thể hài hòa và tươi sáng.
Giày sneaker cùng áo crop top quyến rũ
Hoặc bạn có thể biến tấu khi chọn crop top ôm phối cùng quần jeans ống rộng vừa khéo để khoe chiếc eo thon của mình.
Đặc biệt, khi lựa chọn ý tưởng phối này, đừng quên thêm vài phụ kiện như túi kẹp nách, vòng cổ mảnh hay kính mắt mèo sẽ giúp bạn trở nên nổi bật hơn đó.
Giày sneaker cùng quần yếm jeans tinh nghịch
Chỉ cần một chiếc áo thun đơn giản mặc bên trong quần yếm jeans và đôi sneaker basic, bạn đã có ngay một bộ đồ dạo phố thoải mái mà vẫn nổi bật.
Vào mùa hè, bạn có thể chọn quần yếm jeans sáng màu hoặc họa tiết phá cách, thêm phụ kiện như mũ bucket hoặc ba lô mini để set đồ trông cuốn hút hơn.