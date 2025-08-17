4 cách tăng cá tính với giày sneaker

Với những gợi ý phối đồ với giày sneaker này, bạn hoàn toàn có thể biến đôi giày quen thuộc thành "trợ thủ" giúp bản phối luôn mới mẻ và cuốn hút.

Phối đồ với giày sneaker và quần ống rộng

Khi muốn vừa thoải mái vừa tôn dáng, phối đồ với giày sneaker và quần ống rộng chính là lựa chọn không thể lý tưởng hơn ẢNH: @BAOHANNGUYENXHELIA

Quần ống rộng cạp cao kết hợp sneaker cổ thấp giúp đôi chân trông dài hơn, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối.

Bạn có thể chọn quần jeans ống rộng rách nhẹ cho phong cách cá tính, hoặc quần vải ống rộng màu be/trắng cho vẻ thanh lịch ẢNH: @CHIPUPU

Áo crop top, áo ôm hoặc sơ mi đóng thùng sẽ giúp phần trên gọn gàng, làm nổi bật hiệu ứng “hack” dáng. Một vài phụ kiện như thắt lưng, túi đeo chéo hoặc kính râm sẽ khiến bộ trang phục bắt mắt hơn.

Giày sneaker cùng áo hoodie năng động

Áo hoodie và giày sneaker luôn là “cặp bài trùng” của phong cách năng động và thoải mái ẢNH: @GENNSIERRA

Kiểu mặc này phù hợp cho những buổi dạo phố, đi học hay cà phê cùng bạn bè không thể bỏ qua.

Bạn có thể chọn hoodie oversized kết hợp quần jogger hoặc quần jeans rách để tạo vẻ phóng khoáng, trẻ trung ẢNH: @NQ30_STORE

Nếu muốn một “diện mạo” trông nữ tính và có nét sexy hơn, hãy thử phối hoodie dáng crop với quần shorts hoặc chân váy chữ A, thêm một đôi sneaker basic để tổng thể hài hòa và tươi sáng.

Giày sneaker cùng áo crop top quyến rũ

Châu Bùi kết hợp áo crop top tay bồng độc đáo cùng với giày sneaker mang đến vẻ đẹp quyến rũ xen lẫn năng động, phù hợp cho cả những buổi dạo phố, đi du lịch hay hẹn hò ẢNH: @CHAUBUI_

Hoặc bạn có thể biến tấu khi chọn crop top ôm phối cùng quần jeans ống rộng vừa khéo để khoe chiếc eo thon của mình.

Nếu thích phong cách thể thao, crop top dáng bra top phối với quần legging/chân váy ngắn và sneaker chunky sẽ giúp bạn trông khỏe khoắn, sành điệu hơn rất nhiều ẢNH: @CHIPUPU

Đặc biệt, khi lựa chọn ý tưởng phối này, đừng quên thêm vài phụ kiện như túi kẹp nách, vòng cổ mảnh hay kính mắt mèo sẽ giúp bạn trở nên nổi bật hơn đó.

Giày sneaker cùng quần yếm jeans tinh nghịch

Nếu bạn muốn tìm một set đồ vừa trẻ trung, vừa tinh nghịch thì ý tưởng phối đồ với giày sneaker và quần yếm jeans là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: @BUDDIES.25

Chỉ cần một chiếc áo thun đơn giản mặc bên trong quần yếm jeans và đôi sneaker basic, bạn đã có ngay một bộ đồ dạo phố thoải mái mà vẫn nổi bật.

Với những cô nàng cá tính, hãy thử quần yếm jeans phối cùng áo crop top kết hợp với đôi sneaker để tăng phần năng động ẢNH: @LADYSHANGHAI.DESIGN

Vào mùa hè, bạn có thể chọn quần yếm jeans sáng màu hoặc họa tiết phá cách, thêm phụ kiện như mũ bucket hoặc ba lô mini để set đồ trông cuốn hút hơn.