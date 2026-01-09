  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/01/2026 08:00 GMT+7

Khéo mặc đẹp, nàng chẳng cần tốn sức mà vẫn thu hút trọn mọi sự chú ý. Quần ống loe, quần ống đứng cạp cao, chân váy bút chì dáng dài nằm trong số những món đồ tối giản nhưng hoàn hảo nhất tủ đồ vì vừa có thể tôn trọn đôi chân dài vừa cực kỳ dễ phối đồ.

Mỗi quý cô đều âm thầm tìm kiếm những mẫu quần và chân váy dễ mặc, dễ phối nhưng có thể tôn đôi chân và chiều cao một cách tinh tế. Những bản phối dưới đây đưa ra gợi ý về trang phục hoàn thiện, với lựa chọn phối quần ống loe hiện đại cùng áo dệt kim cổ cao, quần ống đứng, chân váy dài thướt tha uyển chuyển và trang phục thường ngày nơi công sở.

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 1.

Độ ôm ở phần đùi và độ loe của phom dáng quần ống loe hiện đại đã được cải tiến một cách triệt để. Nhờ vậy quý cô dễ dàng diện thiết kế này để đi làm đi học hằng ngày đồng thời có thể ứng dụng cho trang phục dạo phố hay dự tiệc

ẢNH: CEVONNI

Khoe chân dài với vẻ ngoài sang trọng cùng quần ống loe

Khác với hình dung của đa số quý cô về kiểu quần ống loe cổ điển, nhà mốt Việt đã cải tiến để mang đến phom dáng ống loe mới mẻ, hiện đại, dễ mặc và dễ đẹp hơn. Quần denim ống loe có phần ống trên suông nhẹ, hơi thu vào ở phần gối và loe nhẹ vừa phải ở gấu quần. Hình dáng đặc trưng này tạo hiệu ứng "kéo dài" chân và do đó trở thành lựa chọn không thể bỏ qua cho quý cô yêu vẻ đẹp sang trọng và quý phái.

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 2.

Quần ống loe tông màu tối gợi nhắc phong cách cổ điển thanh lịch. Bản phối kết hợp jacket họa tiết nanh sói, sơ mi trắng và giày pump cao gót tinh giản mang đến hình ảnh hài hòa, trang nhã và chuyên nghiệp

ẢNH: OYSTER

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 3.

Diện quần tây cạp cao ống đứng cùng áo len mỏng, khoác thêm trench coat, túi xách và giày cao gót để hoàn thiện tổng thể năng động, sành điệu mỗi ngày

ẢNH: CEVONNI

Quần ống đứng cạp cao

Quần ống đứng có khả năng "hack" dáng, tôn chân khéo léo hơn đa số các mẫu quần dài phổ thông nhờ vào phom dáng đặc trưng. Dáng quần cạp cao ôm trọn vòng eo và hông, phần ống rộng vừa vặn suôn đều từ hông xuống đến gót chân giúp "là phẳng" mọi nhược điểm hình thể. Các khuyết điểm thường thấy như chân vòng kiềng, chân quá gầy... đều được giấu khéo dưới nếp gấp ly thẳng của thiết kế này.

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 4.
Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 5.

Không có quá nhiều sự khác biệt đến từ hai phom dáng ống đứng và ống loe. Tuy nhiên mỗi màu sắc và chi tiết thu nhỏ ở phần gối cũng sẽ làm nên sự thú vị nho nhỏ cho bản phối. Lựa chọn này dành cho cô nàng sành thời trang và yêu thích sự tinh tế

ẢNH: CEVONNI

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 6.

Chân váy dài qua đầu gối kết hợp cùng áo và dây lưng bản nhỏ giúp định hình rõ nét cấu trúc cơ thể, qua đó tạo nên sự thay đổi lớn cho diện mạo của quý cô

ẢNH: CEVONNI

Chân váy bút chì hoàn hảo

Chân váy bút chì dáng dài là thiết kế chân váy hoàn hảo nhất để tôn chân. Cấu trúc hình ống dài ôm trọn đường cong, khiến vòng bụng không bị dồn cục nên có thể giúp nàng khoe vẻ quyến rũ một cách tự nhiên. Để che khuyết điểm đôi chân, hãy chọn thiết kế có phần gấu váy có thể phủ kín quá gối.

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 7.
Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 8.

Chân váy bút chì dệt họa tiết còn có khả năng tôn chân, hack dáng tốt hơn các thiết kế trơn chỉ một tông màu. Hãy diện chân váy midi dáng bút chì cùng các mẫu áo mềm mại như vải dạ lông cừu, len sợi, dệt kim, voan chiffon... để vừa ấm áp vừa xinh đẹp mùa này

ẢNH: LINH BUI

Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ- Ảnh 9.

Chân váy xếp ly dáng dài có thể là lựa chọn thoải mái dù hiệu năng tôn dáng kém hơn chân váy bút chì nhưng vẫn đảm nhiệm tốt vai trò. Kết cấu các nếp gấp theo chiều dọc làm tăng thêm hiệu ứng thị giác nên khi phối cùng áo cổ cao tay dài kèm dây lưng nhỏ có thể tạo nên các bản phối mãn nhãn và ấn tượng

ẢNH: CEVONNI


