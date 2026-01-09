Quần ống loe, chân váy bút chì... tôn chân dài và còn dễ phối đồ

Mỗi quý cô đều âm thầm tìm kiếm những mẫu quần và chân váy dễ mặc, dễ phối nhưng có thể tôn đôi chân và chiều cao một cách tinh tế. Những bản phối dưới đây đưa ra gợi ý về trang phục hoàn thiện, với lựa chọn phối quần ống loe hiện đại cùng áo dệt kim cổ cao, quần ống đứng, chân váy dài thướt tha uyển chuyển và trang phục thường ngày nơi công sở.
Khoe chân dài với vẻ ngoài sang trọng cùng quần ống loe
Khác với hình dung của đa số quý cô về kiểu quần ống loe cổ điển, nhà mốt Việt đã cải tiến để mang đến phom dáng ống loe mới mẻ, hiện đại, dễ mặc và dễ đẹp hơn. Quần denim ống loe có phần ống trên suông nhẹ, hơi thu vào ở phần gối và loe nhẹ vừa phải ở gấu quần. Hình dáng đặc trưng này tạo hiệu ứng "kéo dài" chân và do đó trở thành lựa chọn không thể bỏ qua cho quý cô yêu vẻ đẹp sang trọng và quý phái.
Quần ống đứng cạp cao
Quần ống đứng có khả năng "hack" dáng, tôn chân khéo léo hơn đa số các mẫu quần dài phổ thông nhờ vào phom dáng đặc trưng. Dáng quần cạp cao ôm trọn vòng eo và hông, phần ống rộng vừa vặn suôn đều từ hông xuống đến gót chân giúp "là phẳng" mọi nhược điểm hình thể. Các khuyết điểm thường thấy như chân vòng kiềng, chân quá gầy... đều được giấu khéo dưới nếp gấp ly thẳng của thiết kế này.
Không có quá nhiều sự khác biệt đến từ hai phom dáng ống đứng và ống loe. Tuy nhiên mỗi màu sắc và chi tiết thu nhỏ ở phần gối cũng sẽ làm nên sự thú vị nho nhỏ cho bản phối. Lựa chọn này dành cho cô nàng sành thời trang và yêu thích sự tinh tế
ẢNH: CEVONNI
Chân váy bút chì hoàn hảo
Chân váy bút chì dáng dài là thiết kế chân váy hoàn hảo nhất để tôn chân. Cấu trúc hình ống dài ôm trọn đường cong, khiến vòng bụng không bị dồn cục nên có thể giúp nàng khoe vẻ quyến rũ một cách tự nhiên. Để che khuyết điểm đôi chân, hãy chọn thiết kế có phần gấu váy có thể phủ kín quá gối.
Chân váy bút chì dệt họa tiết còn có khả năng tôn chân, hack dáng tốt hơn các thiết kế trơn chỉ một tông màu. Hãy diện chân váy midi dáng bút chì cùng các mẫu áo mềm mại như vải dạ lông cừu, len sợi, dệt kim, voan chiffon... để vừa ấm áp vừa xinh đẹp mùa này
ẢNH: LINH BUI