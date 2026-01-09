Giữ ấm mà vẫn thời thượng với bộ đôi áo phao và mũ len

Khi tiết trời đầu xuân vẫn còn phảng phất hơi lạnh, thời trang lúc này không còn xoay quanh việc “mặc cho đủ ấm” mà hướng đến bài toán tinh tế hơn: làm sao để giữ nhiệt hiệu quả mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại. Trong bức tranh đó, áo phao và mũ len nổi lên như bộ đôi không thể thiếu, khi được xử lý khéo léo về phom dáng, tỷ lệ và màu sắc, chúng trở thành công cụ định hình phong thái giúp những bản phối nhiều lớp vẫn giữ được sự gọn gàng và thời thượng.



Với những cô nàng yêu thích phong cách tối giản thì phối đồ theo sắc trắng - đen đối lập là không thể bỏ qua. Chiếc áo phao trắng dáng ngắn, bề mặt bóng nhẹ cùng các đường chần chỉ đều tay tạo nên cấu trúc rõ ràng cho phần thân trên. Mũ len lông màu sáng ôm gọn đầu, giúp tổng thể bớt cứng và cân bằng hơn về thị giác. Quần jeans ống loe tông đen và chiếc áo quây cá tính tôn lên tỷ lệ cơ thể, trong khi túi xách cầm tay loang màu tạo một điểm dừng thị giác vừa đủ, không phá vỡ tổng thể.

Sự tương phản giữa áo phao, mũ len trắng và trang phục bên trong sắc đen tạo điểm nhấn thu hút thị giác, tôn lên tinh thần trẻ trung nhưng vẫn gọn gàng ẢNH: WEAR

Trong một bản phối khác, áo phao đen dáng dài với lớp chần bông dày cùng cổ lông xám mang lại cảm giác ấm áp nhưng không phô trương. Phom áo không quá ôm, cũng không quá rộng, giúp tổng thể giữ được sự gọn gàng. Mũ len nâu đất dệt gân bổ sung sắc độ ấm, dẫn ánh nhìn tập trung vào phần thân trên, trong khi áo len cổ cao tạo lớp nền tinh tế. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn, set đồ vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động nhưng không đánh mất sự chỉn chu cần thiết.

Mang gam màu trầm ấm, chiếc mũ len màu nâu đất làm nổi bật áo phao đen cổ lông xám, khi phối chân váy xếp ly ngắn tạo nên hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn chỉn chu ẢNH: SAKURA FASHION

Áo phao trắng sữa dáng ngắn, với phần vai dựng nhẹ, cách xử lý khối phom và bảng màu sáng; các đường chần bông được bố trí đều tay, tạo độ phồng vừa phải, giúp chiếc áo giữ phom đẹp mà không làm thân hình trông nặng nề. Mũ len trắng trơn, điểm xuyết logo nhỏ tinh tế, đóng vai trò liên kết thị giác, trong khi quần legging đen tối giản tạo nền hoàn hảo để chiếc áo phao trở thành tâm điểm.



Bản phối được hoàn thiện với túi xách da nâu phom lớn và bốt buộc dây đế dày, mang lại hình ảnh năng động, thực tế nhưng vẫn đậm chất thời trang đường phố hiện đại ẢNH: @CLOSETBYYOU_

Trong không gian đô thị về đêm, áo phao ánh bạc nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ bề mặt phản sáng và lớp chần bông dày tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt. Cổ lót lông trắng, giúp tổng thể bớt lạnh và thêm phần mềm mại. Mũ len đen bo viền lông làm dịu bảng màu mạnh, kết hợp cùng quần thể thao ôm sát kẻ sọc trắng tạo nên nhịp điệu chuyển động gọn gàng.



Hiệu ứng phản sáng của áo phao ánh bạc, tạo sự thu hút thị giác. Mũ len đen viền lông và quần thể thao kẻ sọc trắng giúp tổng thể cân bằng giữa cá tính và sự gọn gàng ẢNH: @KHAKIPOINT

Áo phao dáng dài màu be với các đường chần ngang tạo độ phồng vừa phải, mang lại cảm giác bao bọc êm ái nhưng không lấn át tỷ lệ cơ thể. Mũ len trắng dệt dày với điểm nhấn logo tương phản giúp khuôn mặt sáng hơn. Quần jeans ống suông màu sẫm giữ vai trò cân bằng, trong khi túi xách da nâu dáng mềm hoàn thiện diện mạo đời thường thanh lịch.



Tổng thể mang tông màu trung tính dịu nhẹ, làm nổi bật áo phao dáng dài gam be. Mũ len trắng làm sáng diện mạo, phù hợp với tiết trời đầu xuân ẢNH: SAKURA FASHION

Áo phao trắng dáng ngắn được chần bông đều tay, phom gọn nhưng vẫn đủ độ phồng để tạo cảm giác kín đáo. Cổ áo dựng cao giúp định hình phần thân trên, mang lại vẻ điềm tĩnh và sang trọng. Mũ len trắng trơn đóng vai trò liên kết bảng màu sáng, giúp tổng thể hài hòa khi phối cùng trang phục và phụ kiện gam tối. Hình ảnh gợi lên vẻ đẹp tiết chế, nơi từng chi tiết đều được tính toán để tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.



Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện trong set đồ tối giản với áo phao trắng dáng ngắn và mũ len trắng trơn thanh lịch ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Ở sắc độ trầm hơn, áo phao nâu sẫm dáng ngắn cho thấy sức hút đến từ sự tiết chế. Phom áo gọn, lớp chần bông đều và cổ dựng cao tạo cấu trúc rõ ràng cho phần thân trên, trong khi hàng khuy kim loại nhỏ trở thành chi tiết nhấn tinh tế. Mũ len xám dệt gân làm mềm bảng màu, mang lại chiều sâu thị giác khi kết hợp cùng quần jeans tối màu.



Mũ len xám dệt gân khi phối cùng áo phao nâu sẫm tối màu giúp tổng thể có chiều sâu, phù hợp với phong cách tối giản nhưng vẫn giàu điểm nhấn ẢNH: @KHAKIPOINT

Áo phao đỏ dáng ngắn tạo dấu ấn bằng cách kiểm soát sắc màu mạnh thông qua phom dáng gọn và các đường chần bông đều tay. Thay vì để màu sắc lấn át tổng thể, bản phối sử dụng mũ len đen dệt gân với nhãn nhỏ phía trước để trung hòa thị giác. Khi kết hợp cùng quần jeans đen ôm gọn và túi xách cầm tay, diện mạo trở nên trẻ trung nhưng không phô trương.



Áo phao đỏ dáng ngắn nổi bật khi đi cùng mũ len đen và quần jeans ôm gọn giúp tiết chế sắc độ rực rỡ ẢNH: SAKURA FASHION

Ở điểm giao giữa tiện dụng và thẩm mỹ, áo phao và mũ len cho thấy vai trò vượt lên chức năng giữ ấm. Chúng trở thành công cụ tổ chức tổng thể, nơi độ phồng được tiết chế, màu sắc được điều tiết và phom dáng được xử lý có chủ đích. Một bản phối mùa lạnh thành công không nằm ở số lớp trang phục, mà ở cảm giác gọn gàng, đủ ấm và phù hợp với nhịp sống đương đại.

