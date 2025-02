5 chiếc váy dáng dài giúp nàng mặc đẹp cả tuần

Váy dáng dài là kiểu trang phục pha trộn giữa nét đẹp cổ điển và phong cách hiện đại, sang trọng và trẻ trung. Những thiết kế đầm midi được quý cô ở mọi độ tuổi yêu thích vì chúng luôn mang đến hình ảnh chuẩn mực, lịch thiệp và sự linh hoạt, đồng bộ một cách dễ dàng.

Váy sơ mi cải tiến chi tiết hàng cúc thành dây kéo tiện lợi, linh hoạt và mới mẻ hơn. Gam màu xanh nhạt bổ sung cho diện mạo của quý cô thêm tươi trẻ và cảm giác thoáng mát, dễ chịu trong mùa nắng ẢNH: ELISE

1. Váy dáng dài công sở cổ điển và thanh lịch

Các thiết kế váy dài dáng sơ mi, váy liền thân chữ A chiếm vị trí đầu bảng các gợi ý mặc đẹp thanh lịch và cổ điển cho quý cô. Bám sát cấu trúc, phom dáng timeless nhưng trên mỗi chiếc váy công sở này lại ẩn chứa những chi tiết cải tiến hiện đại mang đậm dấu ấn sáng tạo. Đó có thể là sự kết hợp nhiều màu sắc trên cùng một chiếc váy, chi tiết đính kết, xếp ly hoặc drapping.

Bản phối màu vàng cát và màu trắng mang đến cho người mặc hình ảnh vừa chuyên nghiệp, trẻ trung vừa phù hợp với xu hướng mùa xuân hè ẢNH: K&K FASHION

Váy chữ A sử dụng họa tiết, các nếp gấp xếp ly và những kỹ thuật rã rập mới mẻ để quý cô làm mới phong cách hằng ngày ẢNH: K&K FASHION

2. Váy họa tiết trang nhã, lịch thiệp

Họa tiết hoa nhí, họa tiết chấm bi nhỏ, họa tiết kẻ sọc... đem đến làn gió mới cho những mẫu váy dài quen thuộc. Tủ đồ mùa hè của quý cô không thể vắng bóng những thiết kế lãng mạn như váy midi hoa, váy chữ A kẻ sọc thắt eo duyên dáng...

Cùng một thiết kế váy suông phối cổ ren họa tiết trắng nền xám, nàng có nhiều hơn một lựa chọn kết hợp - mặc thoải mái thoáng rộng hoặc thắt eo để tôn dáng mảnh mai ẢNH: OYSTER

Váy dáng dài màu trắng kem nhẹ nhàng mà tinh tế với cấu trúc tay xẻ điệu đà, chiết eo tỉ mỉ, đặc sắc ẢNH: MEL ESSENTIALS

3. Thiết kế đơn sắc có điểm nhấn thú vị

Trang phục đơn sắc được nhiều quý cô yêu thích vì chúng trang nhã, lịch sự và luôn có thể diện đi diện lại nhiều lần. Khi chọn áo váy đơn sắc, hãy dành sự ưu ái cho những mẫu thiết kế có điểm nhấn thú vị như phần tay cánh bướm, tay xẻ cánh tiên... eo chít ben bằng hàng loạt những nếp gấp chần chỉ, hay chi tiết cut out tinh tế.

Đơn sắc nhưng không đơn điệu với sự kết hợp của khoảng hở cut out, dáng váy không tay thoáng mát và gam màu đỏ đô rạng rỡ thu hút sự chú ý ẢNH: MEL ESSENTIALS





4. Phong thái dịu dàng, sang chảnh từ những bản phối phá cách

Vẫn là chiếc đầm công sở quen thuộc nhưng trẻ trung và hiện đại hơn nhờ các chi tiết sáng tạo mới. Đầm đen phối hai lớp vải tạo hiệu ứng xuyên thấu, chi tiết ruffle, drapping... mang đến những nếp gấp nhún, đường xoắn vặn lạ mắt khéo tôn eo thon dáng ngọc của nàng.

Những chiếc đầm midi gam màu đen mang hình ảnh chỉnh chu, tươi mới đầy sức hút cho quý cô mặc đẹp mọi nơi, mọi lúc ẢNH: K&K FASHION - ELISE

5. Đơn giản là đẹp tinh tế

"Less is more" đã trở thành kim chỉ nam mặc đẹp của rất nhiều cô gái trong những năm gần đây. Thay vì chú ý đến số lượng trang phục, hãy ưu ái các thiết kế đơn giản nhưng có chất lượng tốt từ chất liệu đến tính ứng dụng. Cùng một chiếc đầm dài, nàng vừa có thể diện đi làm, dạo phố vừa mặc đi tiệc, hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè.