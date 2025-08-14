  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/08/2025 08:00 GMT+7

Những bộ trang phục công sở thời thượng giúp quý cô được nâng tầm khí chất. 5 gợi ý mặc đẹp sang trọng và chuyên nghiệp dưới đây giúp nàng nắm bắt ngay các quy tắc ăn mặc, chuẩn thanh lịch từ tủ đồ thời trang công sở hiện đại.

Ưu tiên các thiết kế váy dài tối giản kết hợp linh hoạt cùng quần ống rộng và giày cao gót, sử dụng các thiết kế suit hiện đại giàu nét nữ tính... nằm trong số các gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp mùa này.

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Váy dài gam màu xanh đen nhã nhặn và lịch thiệp có điểm nhấn là chi tiết cut out trên cổ áo, vai đệm phồng tôn dáng đỉnh cao

ẢNH: KEIRA TONG

Tỏa sáng phong cách chuyên nghiệp khi diện váy dài

Các thiết kế đầm dáng dài tinh giản các đường cắt và chi tiết trang trí rườm rà nên được ưu tiên khi nàng muốn sở hữu phong cách thời trang tinh tế, hiện đại và chuyên nghiệp. Chi tiết sáng tạo nên được tiết chế và đặt để ở các vị trí đắt giá, qua đó tạo nên điểm nhấn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ lịch thiệp, chỉn chu của tổng thể trang phục.

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Những gam màu thời thượng của mùa thu đến cùng các bản phối công sở sang trọng, trang nhã

ẢNH: L'ALLEE

Quần ống rộng và giày cao gót

Cặp đôi quần ống rộng và giày cao gót luôn được lựa chọn khi nàng muốn "hack" chiều cao, tôn dáng. Kiểu quần công sở chuyên nghiệp này có thể kết hợp theo nhiều phong cách - mặc cùng vest tôn nét hiện đại, diện cùng áo kiểu, áo cách điệu giúp cân bằng đặc trưng nữ tính và cá tính.

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Quần ống rộng không chỉ thoáng mát, thoải mái mà còn khắc phục được mọi nhược điểm của phần hông, eo và thân dưới

ẢNH: KEIRA TONG

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 4.
5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 5.

Sự phá cách táo bạo gây bất ngờ nhưng không đi xa quá chuẩn mực thanh lịch thông thường từ thiết kế áo blazer ngắn tay cách điệu. Chi tiết cổ áo gây hiệu ứng thị giác độc đáo và ấn tượng

ẢNH: KEIRA TONG

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 6.

Vẫn là những món đồ quen thuộc làm nên các set suit truyền thống nhưng đã được thổi làn gió mới hiện đại. Gile vest với đường cắt mềm mại, bảng màu trung tính kết hợp hòa quyện gây ấn tượng qua khí chất sang chảnh đặc trưng

ẢNH: L'ALLEE

Suit, vest cách điệu trẻ trung, hợp mốt

Hãy tạm quên các bộ suit ba món cổ điển vốn lịch sự nhưng hơi cứng nhắc và mạnh mẽ quá mức để hướng đến những bản phối mềm mại hơn. Các đường cong, xếp nếp mềm mại, chi tiết khóa cài cách điệu, phối xếp lớp layer màu sắc và cấu trúc tinh tế làm nên vẻ cuốn hút thời thượng mà nàng khó có thể từ chối.

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 7.
5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 8.
5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 9.

Chân váy dài, quần âu, áo blazer, sơ mi... đều có thể được làm mới theo những cách tinh tế và đặc sắc để mang đến cho nàng diện mạo quyền lực nhưng đậm chất nữ tính

ẢNH: L'ALLEE

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 10.

Sự kết hợp hài hòa của đen và trắng, của phom dáng và chất liệu làm "mềm hóa" hình ảnh nữ cường

ẢNH: L'ALLEE

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 11.

Áo sơ mi có phần cổ tay cách điệu tôn đôi tay thon dài phối chân váy có chi tiết drapping 3D tựa như chiếc cổ áo blazer đang mở ra

ẢNH: KEIRA TONG

Làm mới bản phối áo sơ mi

Áo sơ mi quen thuộc vẫn luôn có thể được làm mới theo nhiều cách sáng tạo. Thay vì phom dáng tối giản như thường thấy, các thiết kế sơ mi hiện đại được cải tiến phần cổ (cổ nhọn, cổ sen, cổ viền ren, cổ phối màu...), chi tiết cổ tay chít phồng điệu đà hoặc tạo hình 3D ấn tượng.

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 12.

Những chất liệu cao cấp, sang trọng như ren, voan chiffon, lụa satin, crepe, organza, gấm dệt họa tiết... mang đến cho trang phục kết cấu và phom dáng độc đáo, khó có thể nhầm lẫn

ẢNH: KEIRA TONG

Ưu tiên chất liệu cao cấp sang trọng

Một trong số các yếu tố quan trọng làm nên sức hút cho phong cách sang trọng thầm lặng quite luxury là chất liệu cao cấp. Điều này vẫn đúng khi áp dụng vào các bản phối công sở, những bộ trang phục dành cho quý cô muốn đề cao tinh thần chuyên nghiệp và khí chất thời trang sang trọng, thời thượng của mình.

5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp - Ảnh 13.

Bản phối thời thượng kết hợp hai gam màu trung tính trên hai chất liệu khác biệt nhưng tương đồng, họa tiết ren hoa ấn tượng hoàn hảo với những nếp gấp xếp mềm mại, nữ tính nhưng vẫn mang đậm chất nữ quyền, hiện đại

ẢNH: KEIRA TONG

chuyên nghiệp áo blazer Thời thượng quần ống rộng Khí chất Váy dài Áo sơ mi

Bài viết khác

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Diện mạo mới của nàng trong các thiết kế đầm, váy ngắn

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Kiểu chân váy giấu khuyết điểm đỉnh cao, vừa dễ mặc lại dễ thay đổi phong cách

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

Đẹp mãi cùng xu hướng trắng đen

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

4 kiểu chân váy midi phong cách, quyến rũ cho ngày giao mùa

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Phong cách với dép xỏ ngón, từ layering tinh tế đến bộ suit tối giản

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Biến tấu áo sơ mi dài tay để nàng xinh tươi ngày đầu thu

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Quyến rũ cho các buổi hẹn hò với váy cúp ngực

Quyến rũ cho các buổi hẹn hò với váy cúp ngực

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top