5 gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp

Ưu tiên các thiết kế váy dài tối giản kết hợp linh hoạt cùng quần ống rộng và giày cao gót, sử dụng các thiết kế suit hiện đại giàu nét nữ tính... nằm trong số các gợi ý để nàng tỏa sáng khí chất sang trọng, chuyên nghiệp mùa này.

Váy dài gam màu xanh đen nhã nhặn và lịch thiệp có điểm nhấn là chi tiết cut out trên cổ áo, vai đệm phồng tôn dáng đỉnh cao ẢNH: KEIRA TONG

Tỏa sáng phong cách chuyên nghiệp khi diện váy dài

Các thiết kế đầm dáng dài tinh giản các đường cắt và chi tiết trang trí rườm rà nên được ưu tiên khi nàng muốn sở hữu phong cách thời trang tinh tế, hiện đại và chuyên nghiệp. Chi tiết sáng tạo nên được tiết chế và đặt để ở các vị trí đắt giá, qua đó tạo nên điểm nhấn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ lịch thiệp, chỉn chu của tổng thể trang phục.

Những gam màu thời thượng của mùa thu đến cùng các bản phối công sở sang trọng, trang nhã ẢNH: L'ALLEE

Quần ống rộng và giày cao gót

Cặp đôi quần ống rộng và giày cao gót luôn được lựa chọn khi nàng muốn "hack" chiều cao, tôn dáng. Kiểu quần công sở chuyên nghiệp này có thể kết hợp theo nhiều phong cách - mặc cùng vest tôn nét hiện đại, diện cùng áo kiểu, áo cách điệu giúp cân bằng đặc trưng nữ tính và cá tính.

Quần ống rộng không chỉ thoáng mát, thoải mái mà còn khắc phục được mọi nhược điểm của phần hông, eo và thân dưới ẢNH: KEIRA TONG

Sự phá cách táo bạo gây bất ngờ nhưng không đi xa quá chuẩn mực thanh lịch thông thường từ thiết kế áo blazer ngắn tay cách điệu. Chi tiết cổ áo gây hiệu ứng thị giác độc đáo và ấn tượng ẢNH: KEIRA TONG

Vẫn là những món đồ quen thuộc làm nên các set suit truyền thống nhưng đã được thổi làn gió mới hiện đại. Gile vest với đường cắt mềm mại, bảng màu trung tính kết hợp hòa quyện gây ấn tượng qua khí chất sang chảnh đặc trưng ẢNH: L'ALLEE

Suit, vest cách điệu trẻ trung, hợp mốt

Hãy tạm quên các bộ suit ba món cổ điển vốn lịch sự nhưng hơi cứng nhắc và mạnh mẽ quá mức để hướng đến những bản phối mềm mại hơn. Các đường cong, xếp nếp mềm mại, chi tiết khóa cài cách điệu, phối xếp lớp layer màu sắc và cấu trúc tinh tế làm nên vẻ cuốn hút thời thượng mà nàng khó có thể từ chối.

Chân váy dài, quần âu, áo blazer, sơ mi... đều có thể được làm mới theo những cách tinh tế và đặc sắc để mang đến cho nàng diện mạo quyền lực nhưng đậm chất nữ tính ẢNH: L'ALLEE

Sự kết hợp hài hòa của đen và trắng, của phom dáng và chất liệu làm "mềm hóa" hình ảnh nữ cường ẢNH: L'ALLEE

Áo sơ mi có phần cổ tay cách điệu tôn đôi tay thon dài phối chân váy có chi tiết drapping 3D tựa như chiếc cổ áo blazer đang mở ra ẢNH: KEIRA TONG

Làm mới bản phối áo sơ mi

Áo sơ mi quen thuộc vẫn luôn có thể được làm mới theo nhiều cách sáng tạo. Thay vì phom dáng tối giản như thường thấy, các thiết kế sơ mi hiện đại được cải tiến phần cổ (cổ nhọn, cổ sen, cổ viền ren, cổ phối màu...), chi tiết cổ tay chít phồng điệu đà hoặc tạo hình 3D ấn tượng.

Những chất liệu cao cấp, sang trọng như ren, voan chiffon, lụa satin, crepe, organza, gấm dệt họa tiết... mang đến cho trang phục kết cấu và phom dáng độc đáo, khó có thể nhầm lẫn ẢNH: KEIRA TONG

Ưu tiên chất liệu cao cấp sang trọng

Một trong số các yếu tố quan trọng làm nên sức hút cho phong cách sang trọng thầm lặng quite luxury là chất liệu cao cấp. Điều này vẫn đúng khi áp dụng vào các bản phối công sở, những bộ trang phục dành cho quý cô muốn đề cao tinh thần chuyên nghiệp và khí chất thời trang sang trọng, thời thượng của mình.