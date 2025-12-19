Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Chỉ với một đôi bốt cao cổ sành điệu phối cùng váy dài, quý cô lập tức có thể thoát khỏi phong cách đơn điệu hằng ngày. Dù đi làm hay đi chơi thì các bản phối từ cặp đôi bốt và váy liền cũng trở nên hữu dụng và phong cách.
Chia sẻ bài viết
Mang bốt (boots) luôn là một dấu ấn đặc sắc trong phong cách thời trang mùa lạnh. Chính tiết trời lạnh giá đã mở ra cơ hội "vàng" để nàng diện bốt mọi lúc. Các bản phối kết hợp bốt cao cổ và váy dài dưới đây mở ra khả năng vô tận của cặp đôi thời trang sành điệu này.
Bốt cao cổ, váy dài là cặp đôi hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang
Bốt cao cổ có vô số tên gọi dựa theo đặc trưng về kiểu dáng, loại chất liệu hay chi tiết trang trí đặc trưng. Tuy nhiên điểm chung từ kiểu giày mùa lạnh này là chúng giúp nàng dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện. Phối váy hoặc chân váy dài cùng bốt cổ cao, nàng không chỉ cho thấy tư duy thời trang ấn tượng mà còn dẫn đầu xu hướng.
Một trong số các đặc trưng đáng chú ý là bốt có phần mũi nhọn và gót mảnh thường chiếm được cảm tình nhiều hơn. Tuy nhiên, bốt cổ thấp hoặc các thiết kế gót thấp lại có thể đồng hành bền bỉ cùng quý cô trong thời gian dài. Các lựa chọn này mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, phối thêm tất dài càng giúp tăng thêm hiệu quả giữ ấm và tạo dáng.
Không chỉ gói gọn phong cách mùa lạnh trong một hình ảnh cố định, quý cô có thể thử nghiệm nhiều phong cách - diện bốt cùng váy dài hoặc mini dress, phối bốt da cùng chân váy dáng dài hoặc táo bạo với sự kết hợp của váy ngắn và bốt da cổ thấp để đi làm và đi chơi.