  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/12/2025 18:00 GMT+7

Chỉ với một đôi bốt cao cổ sành điệu phối cùng váy dài, quý cô lập tức có thể thoát khỏi phong cách đơn điệu hằng ngày. Dù đi làm hay đi chơi thì các bản phối từ cặp đôi bốt và váy liền cũng trở nên hữu dụng và phong cách.

Mang bốt (boots) luôn là một dấu ấn đặc sắc trong phong cách thời trang mùa lạnh. Chính tiết trời lạnh giá đã mở ra cơ hội "vàng" để nàng diện bốt mọi lúc. Các bản phối kết hợp bốt cao cổváy dài dưới đây mở ra khả năng vô tận của cặp đôi thời trang sành điệu này.

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 1.

Bản phối chân váy dài và bốt da đế xuồng mang đến sự chuyển tiếp mượt mà của màu sắc, họa tiết và chất liệu. Trái ngược với chất vải họa tiết mềm nhẹ của outfit chính, bộ ba áo khoác, mũ và bốt đều có sự tương đồng về chất liệu. Chúng mang đến cảm nhận mềm mại nhưng dai chắc, cá tính nhưng vẫn đậm chất nữ tính

ẢNH: DEMIQ

Bốt cao cổ, váy dài là cặp đôi hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Bốt cao cổ có vô số tên gọi dựa theo đặc trưng về kiểu dáng, loại chất liệu hay chi tiết trang trí đặc trưng. Tuy nhiên điểm chung từ kiểu giày mùa lạnh này là chúng giúp nàng dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện. Phối váy hoặc chân váy dài cùng bốt cổ cao, nàng không chỉ cho thấy tư duy thời trang ấn tượng mà còn dẫn đầu xu hướng.

Một trong số các đặc trưng đáng chú ý là bốt có phần mũi nhọn và gót mảnh thường chiếm được cảm tình nhiều hơn. Tuy nhiên, bốt cổ thấp hoặc các thiết kế gót thấp lại có thể đồng hành bền bỉ cùng quý cô trong thời gian dài. Các lựa chọn này mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, phối thêm tất dài càng giúp tăng thêm hiệu quả giữ ấm và tạo dáng.

Không chỉ gói gọn phong cách mùa lạnh trong một hình ảnh cố định, quý cô có thể thử nghiệm nhiều phong cách - diện bốt cùng váy dài hoặc mini dress, phối bốt da cùng chân váy dáng dài hoặc táo bạo với sự kết hợp của váy ngắn và bốt da cổ thấp để đi làm và đi chơi.

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 2.

Váy sơ mi in họa tiết phối bốt da lộn gót vuông vững chãi và êm ái. Thiết kế có phần mũi thuôn nhọn tạo nên hình dáng thanh thoát cho đôi chân cũng như tạo thêm sự uyển chuyển khi nàng sải bước

ẢNH: MOLODIE BANFIELD

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 3.

Da PU, da thuộc hoặc da lộn là những chất liệu phổ biến của bốt cao cổ mùa này. Thiết kế mũi tròn đơn giản có phần khóa kéo sau hoặc bên cạnh phối cùng váy và áo khoác dài mang lại sự thoải mái và ấm áp dễ chịu

ẢNH: ROEM

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 4.

Không có lựa chọn nào hoàn hảo hơn cặp đôi váy dài xẻ một bên chân và bốt cao chạm gối. Cặp đôi màu sắc trắng và hồng làm nổi bật vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cá tính của quý cô

ẢNH: SASHA

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 5.

Giày bốt da lộn có phần đế cao su dày là lựa chọn tốt cho những ngày ẩm ướt. Quý cô có thể chọn độ cao của giày phù hợp với sở thích - chạm bắp chân, chạm gối hay chạm đùi

ẢNH: @MELLIVANE_

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 6.

Chân váy dáng dài luôn là đối tượng hoàn hảo để diện cùng bốt. Các bản phối đa chất liệu cũng được yêu thích không kém bản phối đồng chất. Nữ fashionista giới thiệu bản phối đầy màu sắc với sự kết hợp của vải da, len dệt kim, kaki và denim

ẢNH: MOLODIE BANFIELD

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 7.

Đầm nhung xanh đen và bốt mũi nhọn màu đỏ tía sáng bóng và nổi bật

ẢNH: CHLOE BUTLER

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 8.

Chân váy da dáng bút chì luôn là lựa chọn đúng đắn của bốt da gót nhọn

ẢNH: LEA DOCTRINAL

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 9.

Khi diện váy liền và bốt cổ cao mùa này, quý cô luôn có thêm lựa chọn phối thêm quần legging và tất dài để tạo nên điểm chuyển tiếp thú vị cho tổng thể

ẢNH: SASHA

Diện váy dài mùa này không thể thiếu boots - Ảnh 10.

Combat boots - bốt cổ thấp phối dây kết hợp tất dài là một sự "ăn gian" thú vị khi nàng muốn tạo cảm giác đôi chân dài hơn và có thể tạo ra hiệu ứng y hệt như khi mang bốt cao cổ nhưng đi cùng cảm nhận cực kỳ thoải mái và dễ chịu

ẢNH: WEKEENDMAXMARA


Váy dài bốt bốt cao cổ Bốt cổ cao váy dài và bốt chân váy dài

Bài viết khác

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Quần shorts giúp nàng khoe chân dài mà vẫn sang trọng

Áo phông họa tiết nhân đôi cá tính cho phong cách đường phố

Áo phông họa tiết nhân đôi cá tính cho phong cách đường phố

Biến hóa sang chảnh cùng áo khoác tweed dáng ngắn trẻ trung

Biến hóa sang chảnh cùng áo khoác tweed dáng ngắn trẻ trung

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Giữ ấm nhưng vẫn thanh lịch với áo khoác blazer

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt

Họa tiết ca rô trở lại, giúp nàng mặc đẹp mà không hề lỗi mốt

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Quần da gợi cảm với phong thái cá tính và cuốn hút

Áo sát nách, bí quyết mặc đẹp vừa thoải mái vừa thời thượng

Áo sát nách, bí quyết mặc đẹp vừa thoải mái vừa thời thượng

7 mẫu áo đẹp xuất sắc, để nàng 'cân' đẹp mọi phong cách mùa đông

7 mẫu áo đẹp xuất sắc, để nàng 'cân' đẹp mọi phong cách mùa đông

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top