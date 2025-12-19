Diện váy dài mùa đông không thể thiếu bốt cao cổ

Mang bốt (boots) luôn là một dấu ấn đặc sắc trong phong cách thời trang mùa lạnh. Chính tiết trời lạnh giá đã mở ra cơ hội "vàng" để nàng diện bốt mọi lúc. Các bản phối kết hợp bốt cao cổ và váy dài dưới đây mở ra khả năng vô tận của cặp đôi thời trang sành điệu này.

Bản phối chân váy dài và bốt da đế xuồng mang đến sự chuyển tiếp mượt mà của màu sắc, họa tiết và chất liệu. Trái ngược với chất vải họa tiết mềm nhẹ của outfit chính, bộ ba áo khoác, mũ và bốt đều có sự tương đồng về chất liệu. Chúng mang đến cảm nhận mềm mại nhưng dai chắc, cá tính nhưng vẫn đậm chất nữ tính

ẢNH: DEMIQ

Bốt cao cổ, váy dài là cặp đôi hoàn hảo cho mọi phong cách thời trang

Bốt cao cổ có vô số tên gọi dựa theo đặc trưng về kiểu dáng, loại chất liệu hay chi tiết trang trí đặc trưng. Tuy nhiên điểm chung từ kiểu giày mùa lạnh này là chúng giúp nàng dễ dàng gây ấn tượng với người đối diện. Phối váy hoặc chân váy dài cùng bốt cổ cao, nàng không chỉ cho thấy tư duy thời trang ấn tượng mà còn dẫn đầu xu hướng.

Một trong số các đặc trưng đáng chú ý là bốt có phần mũi nhọn và gót mảnh thường chiếm được cảm tình nhiều hơn. Tuy nhiên, bốt cổ thấp hoặc các thiết kế gót thấp lại có thể đồng hành bền bỉ cùng quý cô trong thời gian dài. Các lựa chọn này mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, phối thêm tất dài càng giúp tăng thêm hiệu quả giữ ấm và tạo dáng.

Không chỉ gói gọn phong cách mùa lạnh trong một hình ảnh cố định, quý cô có thể thử nghiệm nhiều phong cách - diện bốt cùng váy dài hoặc mini dress, phối bốt da cùng chân váy dáng dài hoặc táo bạo với sự kết hợp của váy ngắn và bốt da cổ thấp để đi làm và đi chơi.

Váy sơ mi in họa tiết phối bốt da lộn gót vuông vững chãi và êm ái. Thiết kế có phần mũi thuôn nhọn tạo nên hình dáng thanh thoát cho đôi chân cũng như tạo thêm sự uyển chuyển khi nàng sải bước ẢNH: MOLODIE BANFIELD

Da PU, da thuộc hoặc da lộn là những chất liệu phổ biến của bốt cao cổ mùa này. Thiết kế mũi tròn đơn giản có phần khóa kéo sau hoặc bên cạnh phối cùng váy và áo khoác dài mang lại sự thoải mái và ấm áp dễ chịu ẢNH: ROEM

Không có lựa chọn nào hoàn hảo hơn cặp đôi váy dài xẻ một bên chân và bốt cao chạm gối. Cặp đôi màu sắc trắng và hồng làm nổi bật vẻ ngoài ngọt ngào nhưng cá tính của quý cô ẢNH: SASHA

Giày bốt da lộn có phần đế cao su dày là lựa chọn tốt cho những ngày ẩm ướt. Quý cô có thể chọn độ cao của giày phù hợp với sở thích - chạm bắp chân, chạm gối hay chạm đùi ẢNH: @MELLIVANE_

Chân váy dáng dài luôn là đối tượng hoàn hảo để diện cùng bốt. Các bản phối đa chất liệu cũng được yêu thích không kém bản phối đồng chất. Nữ fashionista giới thiệu bản phối đầy màu sắc với sự kết hợp của vải da, len dệt kim, kaki và denim ẢNH: MOLODIE BANFIELD

Đầm nhung xanh đen và bốt mũi nhọn màu đỏ tía sáng bóng và nổi bật ẢNH: CHLOE BUTLER

Chân váy da dáng bút chì luôn là lựa chọn đúng đắn của bốt da gót nhọn ẢNH: LEA DOCTRINAL

Khi diện váy liền và bốt cổ cao mùa này, quý cô luôn có thêm lựa chọn phối thêm quần legging và tất dài để tạo nên điểm chuyển tiếp thú vị cho tổng thể ẢNH: SASHA

Combat boots - bốt cổ thấp phối dây kết hợp tất dài là một sự "ăn gian" thú vị khi nàng muốn tạo cảm giác đôi chân dài hơn và có thể tạo ra hiệu ứng y hệt như khi mang bốt cao cổ nhưng đi cùng cảm nhận cực kỳ thoải mái và dễ chịu ẢNH: WEKEENDMAXMARA



