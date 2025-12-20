  • An Giang
Thời trang 24/7

Mặc ấm mà vẫn đẹp, mùa lễ hội chọn gì?

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
20/12/2025 18:00 GMT+7

Thời trang mùa lễ hội năm nay chuyển dịch rõ nét, ưu tiên những thiết kế vừa rực rỡ, ấm áp vừa giàu tính ứng dụng, thay cho các bộ cánh chỉ thiên về phô diễn thị giác.

Mùa đông năm nay các thiết kế không còn đặt yếu tố thị giác lên trên sự tiện dụng, mà hướng đến việc cân bằng giữa giữ ấm, thẩm mỹ và khả năng xuất hiện linh hoạt trong nhiều bối cảnh đời sống. "Mặc ấm mà vẫn đẹp" đối với nhiều tín đồ thời trang đã trở thành tiêu chí cốt lõi của thời trang ứng dụng mùa lễ hội.

Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 1.

Phối đồ nhiều lớp và thiết kế độc đáo có tính toán vừa giữ nhiệt, vừa tạo chiều sâu thị giác cho trang phục mùa đông giúp các nàng có thể xuất hiện ở nhiều bối cảnh

ẢNH: DIOR

Mặc ấm cho mùa lễ hội: Chất liệu và sắc màu tạo nên sức hút mới

Trên các sàn diễn và trong bộ sưu tập mùa đông của nhiều thương hiệu, chất liệu là yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Lông, len dệt dày, tweed, dạ ép, da, nhung, satin lót nỉ hay sequin có nền vải chắc chắn được khai thác mạnh mẽ, tạo nên những bộ trang phục vừa đủ ấm, vừa giữ được vẻ chỉn chu và sang trọng. 

Thay vì các lớp vải mỏng mang tính trình diễn, cấu trúc trang phục được gia cố để phù hợp với thời tiết lạnh, cho phép người mặc di chuyển, sinh hoạt và tham dự các hoạt động lễ hội một cách thoải mái.

Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 2.
Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 3.

Lông - đặc biệt là các kiểu áo khoác, khăn lông nhiều màu sắc là "chìa khóa vàng" cho mọi bản phối bởi vẻ đẹp vừa sang, vừa sành điệu, thời thượng lại đảm bảo sự ấm áp tuyệt đối

ẢNH: GUCCI

Bảng màu mùa lễ hội cũng có sự điều chỉnh tinh tế. Các gam ánh kim như vàng champagne, bạc xám, xanh đen hay đỏ rượu vang được tiết chế và đặt trên nền màu trung tính, giúp tổng thể trang phục nổi bật mà không phô trương. Sequin - chất liệu vốn gắn liền với dạ tiệc được tái định nghĩa thông qua việc phân bổ hợp lý ở cổ áo, tay áo, chân váy hoặc xử lý phủ toàn bộ nhưng có độ lắng về ánh sáng, mở rộng khả năng ứng dụng từ buổi tối sang cả những không gian bán trang trọng.

Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 4.

Sequin mùa lễ hội được tiết chế, kết hợp với lông hoặc da mang lại hiệu ứng lấp lánh vừa đủ, phù hợp cả tiệc tối lẫn không gian bán trang trọng

ẢNH: VALENTINO

Khi thời trang ưu tiên sự thoải mái và tính ứng dụng

Phom dáng cũng là một điểm nhấn quan trọng của thời trang ứng dụng mùa lễ hội. Các thiết kế oversized vừa phải, áo khoác dáng dài, váy midi, suit dày dặn, chất liệu lông hay set đồ nhiều lớp không chỉ tạo hiệu ứng thị giác hiện đại mà còn tối ưu khả năng giữ nhiệt. 

Việc kết hợp các lớp trang phục có tính toán từ áo lót giữ ấm, váy ngoài đến áo khoác giúp người mặc dễ dàng điều chỉnh trang phục theo không gian trong nhà và ngoài trời, đặc biệt phù hợp với nhịp sống đô thị.

Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 5.
Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 6.

Những thương hiệu thời trang đại trà như Zara, Manggo... cũng mang đến những bản phối "bắt trend" giúp các tín đồ có nhiều lựa chọn trong mùa thời trang mới

ẢNH: ZARA

Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 7.
Mặc ấm mà vẫn đẹp: Thời trang mùa lễ hội 24 / 7 cho phái đẹp - Ảnh 8.

Bốt, áo cao cổ, váy dài kết hợp cùng những hoa văn cổ điển mang đến vẻ ngoài chỉn chu, ấm áp và giàu tính ứng dụng cho mùa lễ hội

ẢNH: WHTIE ANT


