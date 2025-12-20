Sequin mùa lạnh: Bí quyết mặc đẹp, ấm áp và không phô trương

Các gam màu trung tính như bạc xám, đen ánh kim, champagne, xanh đậm hay nâu ánh đồng được ưa chuộng vì dễ phối đồ và phù hợp với không khí mùa lạnh. Nhờ đó, sequin không còn mang cảm giác "chỉ để dự tiệc", mà trở thành điểm nhấn thời trang vừa đủ cho đời sống thường ngày.



Kết hợp sequin với chất liệu mờ như len, satin, voan hay thậm chí là tweed sẽ tạo nên đối thoại thú vị giữa ánh sáng và bề mặt, nâng tầm tính ứng dụng của trang phục

ẢNH: ALTUZARRA

Sequin mùa mới được tái định nghĩa với cấu trúc vải dày dặn và lớp lót tinh tế, cho phép ứng dụng linh hoạt từ thời trang trình diễn đến trang phục thường ngày ẢNH: BONJOUR

Chân váy sequin dáng midi: Lấp lánh vừa đủ cho mùa đông thanh lịch

Nhiều thiết kế sequin trong mùa mới được đánh giá cao về tính ứng dụng, tiêu biểu như chân váy, áo khoác, đầm liền bằng sequin hoặc đính kết sequin. Chúng không chỉ giúp phái đẹp tỏa sáng mà còn hỗ trợ giữ ấm hiệu quả, mang lại cảm giác ấm cúng trong mùa đông.

Khi kết hợp với các trang phục khác như da, len hay trong các phom dáng ôm, rủ hoặc oversized các thiết kế sequin tạo nên sự đối lập thú vị giữa bề mặt lấp lánh và chất liệu mềm, ấm, mang lại tổng thể hài hòa và hiện đại. Đây cũng là công thức phối đồ được nhiều nhà thiết kế, stylist khuyên các tín đồ thời trang lựa chọn. Đặc biệt, nếu ứng dụng cho môi trường công sở hoặc những buổi gặp gỡ cuối năm, các nàng sẽ có những bản phối sáng tạo.

Các thiết kế của thương hiệu và nhà thiết kế Việt đầy "ánh sáng" trong mùa mới rất đa dụng và linh hoạt, bắt nhịp xu hướng thế giới ẢNH: BONJOUR

Sequin hiện đại hướng đến trải nghiệm người mặc, cân bằng giữa hiệu ứng thị giác, sự thoải mái, khả năng thích nghi nhiều bối cảnh, tình huống thời trang khác nhau ẢNH: LOVESHACKFANCY

Bên cạnh đó, các thiết kế sequin theo phong cách tối giản, dù phom suông hay chữ A, được xem là lựa chọn phù hợp cho mùa đông. Lối thiết kế tiết chế giúp giảm bớt sự lấp lánh của sequin, tránh cảm giác phô trương, đặc biệt khi kết hợp cùng áo dạ, trench coat hoặc áo lông nhẹ. Nhờ đó, váy sequin vẫn giữ được tính thời trang, đồng thời đáp ứng yêu cầu giữ ấm - yếu tố quan trọng trong thời tiết lạnh.

Từ không gian dạ tiệc đến đời sống thường nhật, sequin được ứng dụng linh hoạt thông qua những chi tiết nhấn tinh tế như cổ áo, tay áo hay chân váy. Ngay cả các thiết kế phủ sequin toàn bộ cũng được xử lý khéo léo để giữ vẻ đẹp hiện đại, dễ ứng dụng, tạo hiệu ứng thị giác vừa đủ mà không gây cảm giác chói lóa hay khó mặc ẢNH: LOVESHACKFANCY

Ánh lấp lánh trở nên ấm áp và dễ mặc hơn

Một điểm nổi bật của các thiết kế mùa mới nằm ở sự đầu tư kỹ lưỡng vào lớp lót và cấu trúc vải của trang phục sequin. Không chỉ dừng lại ở bề mặt lấp lánh, các nhà thiết kế còn chú trọng đến việc pha trộn chất liệu, tiết chế tỷ lệ sequin và sắp đặt các chi tiết trang trí một cách có chủ ý, nhằm đạt được sự cân bằng thẩm mỹ và công năng.

Thay cho chất sequin mỏng, dễ gây cảm giác lạnh và cứng, nhiều thiết kế đã sử dụng nền vải dày hơn, kết hợp lót nỉ mỏng hoặc satin, mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại và dễ chịu cho người mặc. Cách tiếp cận này góp phần phá vỡ quan niệm truyền thống rằng sequin chỉ phù hợp với mùa hè hoặc những không gian trình diễn trong nhà, đồng thời mở ra khả năng ứng dụng linh hoạt hơn cho dòng trang phục này.

Những thiết kế của Miu Miu chỉ nhấn nhá đôi chút - ở các đôi tất thời trang nhưng vẫn đủ sức khiến bộ trang phục dự sự kiện của các nàng nổi bât, mang đầy tinh thần lễ hội và thời trang ẢNH: MIU MIU

Các thiết kế sequin trong mùa mới trở nên tinh tế hơn, phù hợp với môi trường công sở sáng tạo và các sự kiện bán trang trọng ẢNH: BONJOUR



