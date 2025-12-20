Áo cổ yếm pastel tinh tế tôn nét cổ điển quý phái

Trong nhịp chảy không ngừng của thời trang, áo cổ yếm pastel vẫn giữ cho mình một vị trí riêng.

Áo cổ yếm hồng pastel ngọt ngào

Chiếc áo cổ yếm hồng nhạt gây ấn tượng bởi chất liệu lụa mềm mại, được điểm xuyết những bông hoa thêu tay tinh xảo ẢNH: THE KAT

Thiết kế cổ yếm khéo léo tôn trọn bờ vai trần thanh mảnh, gợi lên nét đài các của người phụ nữ Á Đông. Khi phối cùng quần lụa ống rộng cùng tông sáng, tổng thể trang phục trở nên thướt tha tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại theo từng bước chân.

Chiếc áo yếm đào hồng phấn thu hút ánh nhìn với phần ren hoa mềm mại và chiếc nơ to bản phía sau lưng, tạo điểm nhấn kiều diễm đầy nữ tính ẢNH: @THEBEST.STORE

Phom dáng xòe nhẹ cùng chất liệu cao cấp không chỉ giúp che khuyết điểm vòng 2 mà còn tôn lên bờ vai trần và làn da trắng ngần. Khi kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng tinh khôi, tổng thể trang phục trở nên bay bổng, mang đến vẻ ngoài trang nhã nhưng vẫn đủ nổi bật để ghi dấu ấn giữa phố đông.

Áo yếm sắc xanh

Sắc xanh pastel dịu mát luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng và đặc biệt phù hợp với những thiết kế đề cao sự tinh giản ẢNH: BIDU

Chiếc áo yếm xanh pastel được may từ chất lụa mềm, đường cắt tinh tế tôn bờ vai thanh thoát. Khi phối cùng quần suông đen, set đồ tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, mang lại vẻ cao ráo và khí chất tự tin. Một chiếc túi gấm nhỏ xinh được lựa chọn khéo léo sẽ hoàn thiện tổng thể, phù hợp cho cả những buổi hẹn hò lẫn sự kiện nhẹ nhàng.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ điển, áo yếm xanh dương pastel mang trong mình nét thanh tao, gợi nhớ đến phong vị cung đình xưa nhưng vẫn được làm mới để phù hợp với nhịp sống hiện đại ẢNH: @CECICELA.VN

Thiết kế dệt hoa nổi trên nền vải xanh dương pastel tạo chiều sâu thị giác, kết hợp cùng cổ trụ kín đáo và đường khoét vai mềm mại, tôn trọn nét mảnh mai của bờ vai và làn da trắng ngần. Khi phối cùng chân váy lụa dài thướt tha, tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Những thiết kế áo yếm bằng chất liệu gấm luôn mang đến cảm giác sang trọng và chiều sâu thẩm mỹ ẢNH: RUZA

Khi kết hợp cùng sắc xanh pastel dịu mát, chiếc áo trở nên trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được nét đài các vốn có. Chiếc áo yếm gấm xanh pastel nổi bật với vân gấm chìm tinh tế, cổ trụ thanh mảnh và dây thắt điệu đà tôn trọn bờ vai trần. Khi phối cùng quần suông trắng và túi xách đồng điệu, tổng thể trở nên hài hòa mà vẫn toát lên vẻ quý phái.

Xanh cốm pastel là gam màu hiếm nhưng đầy sức hút, mang lại cảm giác tươi mới, tràn đầy năng lượng ẢNH: RUZA

Khi được ứng dụng trên áo cổ yếm, sắc màu này càng trở nên nổi bật một cách tinh tế. Chiếc áo yếm xanh cốm được thiết kế với hai lớp tơ mỏng, điểm xuyết hoa thêu tinh khôi và hàng dây thắt nơ chạy dọc thân áo. Khi kết hợp cùng quần lụa ống rộng màu trắng kem và túi xách đồng tông, tổng thể trang phục trở nên thướt tha và đầy cuốn hút.

Áo yếm tông vàng pastel

Sắc vàng pastel mang đến cảm giác ấm áp nhưng vẫn đủ nổi bật để tôn lên vẻ sang trọng tự nhiên ẢNH: @CECICELA.VN

Đây là gam màu lý tưởng cho những thiết kế áo yếm mang tinh thần cổ điển. Chiếc áo yếm vàng pastel được làm từ lụa gấm cao cấp với họa tiết hoa chìm tinh tế, vạt suông nhẹ và đường cắt cúp khéo léo tôn bờ vai thon và làn da trắng ngần. Khi phối cùng quần suông trắng, bộ trang phục mang đến hình ảnh thanh nhã, đậm chất tiểu thư.

Vàng mật ong là sắc màu mang chiều sâu, vừa cổ điển vừa gợi cảm ẢNH: SUMIRE STORE

Chiếc áo cổ yếm vàng mật ong tỏa sáng trên nền lụa gấm óng ả, được thêu hoa thủ công tinh xảo. Thiết kế cổ tàu cao kết hợp vạt suông mềm mại tạo hiệu ứng thanh thoát, sang trọng. Khi phối cùng chân váy xòe đỏ thắm và khăn voan mỏng, tổng thể trang phục trở nên thướt tha, vừa cổ điển vừa trẻ trung, dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn.