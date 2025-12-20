Áo cổ yếm pastel tinh tế tôn nét cổ điển quý phái

Trong nhịp chảy không ngừng của thời trang, áo cổ yếm pastel vẫn giữ cho mình một vị trí riêng.
Áo cổ yếm hồng pastel ngọt ngào
Thiết kế cổ yếm khéo léo tôn trọn bờ vai trần thanh mảnh, gợi lên nét đài các của người phụ nữ Á Đông. Khi phối cùng quần lụa ống rộng cùng tông sáng, tổng thể trang phục trở nên thướt tha tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại theo từng bước chân.
Phom dáng xòe nhẹ cùng chất liệu cao cấp không chỉ giúp che khuyết điểm vòng 2 mà còn tôn lên bờ vai trần và làn da trắng ngần. Khi kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng tinh khôi, tổng thể trang phục trở nên bay bổng, mang đến vẻ ngoài trang nhã nhưng vẫn đủ nổi bật để ghi dấu ấn giữa phố đông.
Áo yếm sắc xanh
Chiếc áo yếm xanh pastel được may từ chất lụa mềm, đường cắt tinh tế tôn bờ vai thanh thoát. Khi phối cùng quần suông đen, set đồ tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng, mang lại vẻ cao ráo và khí chất tự tin. Một chiếc túi gấm nhỏ xinh được lựa chọn khéo léo sẽ hoàn thiện tổng thể, phù hợp cho cả những buổi hẹn hò lẫn sự kiện nhẹ nhàng.
Thiết kế dệt hoa nổi trên nền vải xanh dương pastel tạo chiều sâu thị giác, kết hợp cùng cổ trụ kín đáo và đường khoét vai mềm mại, tôn trọn nét mảnh mai của bờ vai và làn da trắng ngần. Khi phối cùng chân váy lụa dài thướt tha, tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Khi kết hợp cùng sắc xanh pastel dịu mát, chiếc áo trở nên trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được nét đài các vốn có. Chiếc áo yếm gấm xanh pastel nổi bật với vân gấm chìm tinh tế, cổ trụ thanh mảnh và dây thắt điệu đà tôn trọn bờ vai trần. Khi phối cùng quần suông trắng và túi xách đồng điệu, tổng thể trở nên hài hòa mà vẫn toát lên vẻ quý phái.
Khi được ứng dụng trên áo cổ yếm, sắc màu này càng trở nên nổi bật một cách tinh tế. Chiếc áo yếm xanh cốm được thiết kế với hai lớp tơ mỏng, điểm xuyết hoa thêu tinh khôi và hàng dây thắt nơ chạy dọc thân áo. Khi kết hợp cùng quần lụa ống rộng màu trắng kem và túi xách đồng tông, tổng thể trang phục trở nên thướt tha và đầy cuốn hút.
Áo yếm tông vàng pastel
Đây là gam màu lý tưởng cho những thiết kế áo yếm mang tinh thần cổ điển. Chiếc áo yếm vàng pastel được làm từ lụa gấm cao cấp với họa tiết hoa chìm tinh tế, vạt suông nhẹ và đường cắt cúp khéo léo tôn bờ vai thon và làn da trắng ngần. Khi phối cùng quần suông trắng, bộ trang phục mang đến hình ảnh thanh nhã, đậm chất tiểu thư.
Chiếc áo cổ yếm vàng mật ong tỏa sáng trên nền lụa gấm óng ả, được thêu hoa thủ công tinh xảo. Thiết kế cổ tàu cao kết hợp vạt suông mềm mại tạo hiệu ứng thanh thoát, sang trọng. Khi phối cùng chân váy xòe đỏ thắm và khăn voan mỏng, tổng thể trang phục trở nên thướt tha, vừa cổ điển vừa trẻ trung, dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn.