5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng

Bí quyết chọn kiểu áo phối cùng quần jeans mùa hè
Mùa hè là mùa "lên ngôi" của những chiếc áo baby tee, sơ mi trắng, crop top, áo hai dây... Đây chính là những thiết kế mát mẻ phù hợp để diện cùng quần jeans đa phong cách.
Áo hai dây, áo trễ vai điệu đà
Các thiết kế điệu đà như áo hai dây, áo trễ vai, babydoll mặc cùng quần jeans ống rộng tạo nên bản phối mùa hè hoàn hảo. Những bản phối này giúp nàng khoe khéo xương quai xanh quyến rũ và giảm bớt sự thô cứng của chất liệu quần denim.
Áo crop top ôm phối quần jeans ống rộng
Một bí quyết hack eo thon "must have" mùa này chính là cặp đôi quần jeans ống rộng phối áo crop top. Nàng có thể chọn áo quây, corset, tank top dáng ngắn... từ chất vải thun gân, cotton hoặc linen để mặc cùng quần denim và tận hưởng sự tự tin với diện mạo phóng khoáng và cá tính khi xuống phố.
Áo sơ mi denim và quần jeans
Denim on denim chưa bao giờ hết mốt. Trong mùa nắng nóng, áo denim không chỉ đảm nhiệm vai trò của áo sơ mi hay một chiếc áo khoác ngoài mà còn là một item mang tính xu hướng. Áo denim phối quần đồng màu hoặc khác màu đều có thể gây ấn tượng và tạo điểm nhấn cho phong cách đường phố.
Áo cách điệu bèo nhún nhiều tầng
Xu hướng thời trang lãng mạn vẫn đang được yêu thích và các tín đồ của denim có thể kết hợp ngay các mẫu áo bèo tầng với quần jeans ống đứng, quần jeans ống loe để hoàn thiện bản phối cổ điển theo phong cách Y2K.
Phối quần jeans và áo sơ mi tơ, sơ mi voan in họa tiết kết hợp giày cao gót và thắt lưng da là công thức mặc đẹp bền vững của hội chị em công sở. Sự thoải mái, phóng khoáng mà vẫn chỉn chu, chuyên nghiệp từ những bản phối này là minh chứng cho phong cách vượt thời gian
ẢNH: EVA DE EVA