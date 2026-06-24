5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng

Bí quyết chọn kiểu áo phối cùng quần jeans mùa hè

Áo hai dây xếp tầng bèo nhún in họa tiết tươi sáng, sinh động được phối cùng quần jeans xanh, dép xỏ ngón, túi cói và một chiếc scrunchie làm điệu trên cổ tay ẢNH: SEMIR

Mùa hè là mùa "lên ngôi" của những chiếc áo baby tee, sơ mi trắng, crop top, áo hai dây... Đây chính là những thiết kế mát mẻ phù hợp để diện cùng quần jeans đa phong cách.

Áo hai dây, áo trễ vai điệu đà

Các thiết kế điệu đà như áo hai dây, áo trễ vai, babydoll mặc cùng quần jeans ống rộng tạo nên bản phối mùa hè hoàn hảo. Những bản phối này giúp nàng khoe khéo xương quai xanh quyến rũ và giảm bớt sự thô cứng của chất liệu quần denim.

Áo corset dáng ngắn phối quần denim trắng tạo hình ảnh tương phản nổi bật. Khi dạo phố mùa hè, hãy ưu tiên dép kẹp, xăng đan quai mảnh hoặc giày lưới để giải phóng đôi chân khỏi sự gò bó ẢNH: @SORYYOUNGA

Áo crop top ôm phối quần jeans ống rộng

Một bí quyết hack eo thon "must have" mùa này chính là cặp đôi quần jeans ống rộng phối áo crop top. Nàng có thể chọn áo quây, corset, tank top dáng ngắn... từ chất vải thun gân, cotton hoặc linen để mặc cùng quần denim và tận hưởng sự tự tin với diện mạo phóng khoáng và cá tính khi xuống phố.

Tông màu xanh chàm đậm của denim đem đến cảm giác mát rượi, sự chững chạc, trưởng thành và chỉn chu. Quý cô có thể phối thêm thắt lưng da và "đổi màu" cho đôi giày và túi để tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể ẢNH: @IRENE KIM

Áo sơ mi denim và quần jeans

Denim on denim chưa bao giờ hết mốt. Trong mùa nắng nóng, áo denim không chỉ đảm nhiệm vai trò của áo sơ mi hay một chiếc áo khoác ngoài mà còn là một item mang tính xu hướng. Áo denim phối quần đồng màu hoặc khác màu đều có thể gây ấn tượng và tạo điểm nhấn cho phong cách đường phố.

Áo bèo xếp lớp màu trắng có cấu trúc lệch tầng giúp nàng khoe khéo bờ vai thon thả, mặc cùng quần denim tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa sự nữ tính quyến rũ và cá tính, năng động ẢNH: @VIKTORIJA BIELIUNE

Áo cách điệu bèo nhún nhiều tầng

Xu hướng thời trang lãng mạn vẫn đang được yêu thích và các tín đồ của denim có thể kết hợp ngay các mẫu áo bèo tầng với quần jeans ống đứng, quần jeans ống loe để hoàn thiện bản phối cổ điển theo phong cách Y2K.

Đổi gió với cặp đôi áo bèo nhún điệu đà màu trắng tinh khôi, quần shorts denim phóng khoáng và một đôi giày bệt ẢNH: LIBÉ

Áo dệt kim mỏng nhẹ họa tiết móc xích thoáng khí chính là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi mặc quần jeans với áo gì mùa hè để vừa mát mẻ lại vừa sang xịn. Bản phối khéo léo cân bằng nét mềm mại của chất liệu áo và sự khỏe khoắn đứng phom của denim ẢNH: @VICTOIRE GODART

Phối quần jeans và áo sơ mi tơ, sơ mi voan in họa tiết kết hợp giày cao gót và thắt lưng da là công thức mặc đẹp bền vững của hội chị em công sở. Sự thoải mái, phóng khoáng mà vẫn chỉn chu, chuyên nghiệp từ những bản phối này là minh chứng cho phong cách vượt thời gian ẢNH: EVA DE EVA



