  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/06/2026 14:00 GMT+7

Mặc áo gì với quần jeans quốc dân mùa hè? Những ý tưởng dưới đây giúp bạn F5 phong cách dạo phố, tạo nên những bản phối vừa thoáng mát, sành điệu vừa hợp với xu hướng hè 2026.

Bí quyết chọn kiểu áo phối cùng quần jeans mùa hè

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 1.

Áo hai dây xếp tầng bèo nhún in họa tiết tươi sáng, sinh động được phối cùng quần jeans xanh, dép xỏ ngón, túi cói và một chiếc scrunchie làm điệu trên cổ tay

ẢNH: SEMIR

Mùa hè là mùa "lên ngôi" của những chiếc áo baby tee, sơ mi trắng, crop top, áo hai dây... Đây chính là những thiết kế mát mẻ phù hợp để diện cùng quần jeans đa phong cách.

Áo hai dây, áo trễ vai điệu đà

Các thiết kế điệu đà như áo hai dây, áo trễ vai, babydoll mặc cùng quần jeans ống rộng tạo nên bản phối mùa hè hoàn hảo. Những bản phối này giúp nàng khoe khéo xương quai xanh quyến rũ và giảm bớt sự thô cứng của chất liệu quần denim.

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 2.

Áo corset dáng ngắn phối quần denim trắng tạo hình ảnh tương phản nổi bật. Khi dạo phố mùa hè, hãy ưu tiên dép kẹp, xăng đan quai mảnh hoặc giày lưới để giải phóng đôi chân khỏi sự gò bó

ẢNH: @SORYYOUNGA

Áo crop top ôm phối quần jeans ống rộng

Một bí quyết hack eo thon "must have" mùa này chính là cặp đôi quần jeans ống rộng phối áo crop top. Nàng có thể chọn áo quây, corset, tank top dáng ngắn... từ chất vải thun gân, cotton hoặc linen để mặc cùng quần denim và tận hưởng sự tự tin với diện mạo phóng khoáng và cá tính khi xuống phố.

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 3.

Tông màu xanh chàm đậm của denim đem đến cảm giác mát rượi, sự chững chạc, trưởng thành và chỉn chu. Quý cô có thể phối thêm thắt lưng da và "đổi màu" cho đôi giày và túi để tạo thêm điểm nhấn cho tổng thể

ẢNH: @IRENE KIM

Áo sơ mi denim và quần jeans

Denim on denim chưa bao giờ hết mốt. Trong mùa nắng nóng, áo denim không chỉ đảm nhiệm vai trò của áo sơ mi hay một chiếc áo khoác ngoài mà còn là một item mang tính xu hướng. Áo denim phối quần đồng màu hoặc khác màu đều có thể gây ấn tượng và tạo điểm nhấn cho phong cách đường phố.

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 4.

Áo bèo xếp lớp màu trắng có cấu trúc lệch tầng giúp nàng khoe khéo bờ vai thon thả, mặc cùng quần denim tạo nên sự cân bằng hài hòa giữa sự nữ tính quyến rũ và cá tính, năng động

ẢNH: @VIKTORIJA BIELIUNE

Áo cách điệu bèo nhún nhiều tầng

Xu hướng thời trang lãng mạn vẫn đang được yêu thích và các tín đồ của denim có thể kết hợp ngay các mẫu áo bèo tầng với quần jeans ống đứng, quần jeans ống loe để hoàn thiện bản phối cổ điển theo phong cách Y2K. 

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 5.

Đổi gió với cặp đôi áo bèo nhún điệu đà màu trắng tinh khôi, quần shorts denim phóng khoáng và một đôi giày bệt

ẢNH: LIBÉ

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 6.

Áo dệt kim mỏng nhẹ họa tiết móc xích thoáng khí chính là câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi mặc quần jeans với áo gì mùa hè để vừa mát mẻ lại vừa sang xịn. Bản phối khéo léo cân bằng nét mềm mại của chất liệu áo và sự khỏe khoắn đứng phom của denim

ẢNH: @VICTOIRE GODART

5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 7.
5 kiểu áo mặc với quần jeans mùa hè mát nhẹ, thời thượng- Ảnh 8.

Phối quần jeans và áo sơ mi tơ, sơ mi voan in họa tiết kết hợp giày cao gót và thắt lưng da là công thức mặc đẹp bền vững của hội chị em công sở. Sự thoải mái, phóng khoáng mà vẫn chỉn chu, chuyên nghiệp từ những bản phối này là minh chứng cho phong cách vượt thời gian

ẢNH: EVA DE EVA


Quần jeans mặc quần jeans với áo gì mùa hè kiểu áo Áo hai dây áo trễ vai áo bèo nhún áo sơ mi denim

Bài viết khác

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật

Khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thiết kế gân nổi bật

Xu hướng màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung

Xu hướng màu trung tính - công sở thanh lịch, xuống phố trẻ trung

Túi dây rút, phụ kiện giao thoa giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại

Túi dây rút, phụ kiện giao thoa giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại

Tuyệt chiêu diện corset ren quyến rũ mà không lo phô trương

Tuyệt chiêu diện corset ren quyến rũ mà không lo phô trương

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki

Nâng cấp diện mạo đơn giản nhờ sức hút từ trang phục kaki

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè

Váy suông linen, đầm lụa satin: 2 thái cực thời trang chiếm trọn tủ đồ hè

Tuyệt chiêu phối đồ công sở mùa hè: Vừa mát lịm vừa thanh lịch chuẩn mực

Tuyệt chiêu phối đồ công sở mùa hè: Vừa mát lịm vừa thanh lịch chuẩn mực

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren

Mê mẩn nét kiêu sa từ những thiết kế ren

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top